Evo dice que Chile no hizo gestiones por carabineros pero Bolivia “igual decidió devolverlos”

Evo critica a Chile por no hacer gestiones oportunas para la devolución de carabineros pero garantiza su retorno

El Jefe de Estado reafirmó que los carabineros chilenos ingresaron a territorio boliviano 7,5 kilómetros en línea recta y con armas de fuego, por lo que sería tergiversar la información si se niega que no hubo delitos.

Carabineros chilenos (sentados) conversando con efectivos policiales bolivianos. Foto: Min. Gobierno

La Paz, 9 julio (ANF).- El presidente Evo Morales en una conferencia ofrecida a las 7.00 de este domingo lamentó que las autoridades chilenas no hicieran gestiones oportunas ante el Gobierno nacional para la devolución de sus connacionales, dos carabineros detenidos en territorio boliviano que ingresaron 7,5 kilómetros. Pero de igual forma garantizó su devolución en la zona fronteriza de Tambo Quemado, para lo cual designó al ministro de Gobierno, Carlos Romero hacerse cargo de la misión.

“Que yo sepa (no hubo) ninguna comunicación, un Subsecretario creo que llamó al Ministro de Gobierno para decir: lo que ustedes decidan, textualmente. No tengo información que alguien haya hecho gestiones oportunas para la liberación de los carabineros, también a través de la Cancillería supe que no hubo contacto directo del Canciller para hacer gestión de los dos hermanos carabineros”, afirmó el Jefe de Estado.

Morales dejó en claro que nunca pensó viajar personalmente para la devolución de los carabineros chilenos, pero que por razones de seguridad y de derechos humanos encomendó al ministro Romero acompañar la comitiva hasta la frontera. “Si alguna autoridad afirma que no cometieron ningún delito, es otra forma de faltar a la verdad (…). He cruzado información para no equivocarme mediante dos instituciones, entraron 7,5 kilómetros en línea recta, armados”, indicó.

Ante versiones surgidas desde Chile en sentido de que se hicieron gestiones para la liberación de los dos carabineros, el Presidente recalcó: “Que yo sepa, no hubo ningún contacto, ninguna comunicación con ninguna autoridad del Gobierno nacional (de Chile). Yo me acuerdo que cuando tuvimos a los nueve hermanos bolivianos detenidos (en Chile) intentamos comunicarnos con la presidenta Michelle Bachelet, aunque lamentablemente la Presidenta condenó a los hermanos bolivianos, es algo inaceptable, increíble”.

Instó a las autoridades chilenas hablar la verdad respecto al caso de los carabineros detenidos en Bolivia. “Afirmar que no hubo ningún delito, lamento mucho que algunas autoridades chilenas hacen mucho daño, saben que tenemos muy buenas relaciones con movimientos sociales, intelectuales, ese pueblo merece respeto, y que sus autoridades digan la verdad sobre los hechos que se puedan presentar con Bolivia en el marco de los derechos humanos y los derechos en el marco internacional”, aseveró.

Recordó que cuando el ministro de Justicia, Héctor Arce se contactó con su par de Chile se empezó a tergiversar la información. “Es algo sospechoso, algo raro que las autoridades chilenas no se preocupen de sus ciudadanos, de los carabineros.

Esta operación rápida -dijo el Presidente- es para evitar la preocupación de las familias. “No queremos hacer sufrir a las familias de los dos hermanos detenidos, no queremos generar preocupación para su gente y además de eso, hay algunas autoridades chilenas que siempre tratan de tergiversar, aquí no se trata de inventar delitos, todos podemos cometer errores, son fronteras pero afortunadamente podemos trabajar de manera conjunta para resolver esos problemas”, señaló.

Según el Primer Mandatario siempre habrá incidentes fronterizos con Chile, Perú, Argentina y Brasil, porque existe una amplia frontera, porque en algunos lugares hay selva, en otros, montañas “no hay línea definida, no hay muros felizmente, puede haber ese problema y así vamos a entender. Sé cómo las madres sufren, la familia en especial y hemos efectivizado esta devolución rápida”.

Morales dijo que a pesar de las diferencias de carácter ideológico y programático entre los diferentes países, los gobiernos están obligados a entenderse. “Considerando el estatuto constitutivo de Unasur por ejemplo (se garantiza) el respeto a Presidentes y Presidentas que han sido electos por el voto en los otros países. En este caso (con Chile) cómo trabajar conjuntamente por los pueblos.

En cuanto a la visita de un senador chileno a los carabineros dijo que se le brindó todo el apoyo y seguridad y no se le pidió ninguna visa como sucedió con los legisladores bolivianos en Chile. “No vamos a vetar a senadores, parlamentarios con visas, somos dos países hermanos, no hay discriminación. Pedí al Ministro Gobierno que traten con la mejor atención al senador chileno, su traslado correspondiente, Tengo información que por razones técnicas su movilidad tuvo problemas”, explicó.

Los uniformados chilenos que fueron detenidos el viernes y llevados a instalaciones policiales en Uyuni que serán puestos en frontera fueron identificados como el suboficial Jaime Díaz y el cabo segundo, Nicolás Morales.