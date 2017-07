Evo dice que dirigentes sindicales hacen mejor campaña por el mar que los expresidentes de Bolivia

El presidente Evo Morales participó de un acto en el municipio de Guanay. Foto: Captura pantalla Bolivia TV

La Paz, 22 de julio (ANF).- Para el presidente Evo Morales los dirigentes de las organizaciones sociales que asisten a los foros y cumbres internacionales están haciendo “una mejor campaña” por la demanda marítima que los expresidentes de Bolivia.

El mandatario se refirió al tema al destacar y felicitar la labor que hacen los representantes de las organizaciones sociales afines al MAS que viajan al exterior donde están difundiendo el derecho que tiene Bolivia a un acceso soberano al océano Pacífico.

Cito por ejemplo, que en el Foro de San Paolo y en la cumbre de movimientos sociales en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur) fueron las organizaciones que hicieron aprobar resoluciones de “mar para Bolivia”.

“Los dirigentes sindicales hacen mejor campaña que los expresidentes de Bolivia, me ha sorprendido eso. Y tan importante había sido (que) nuestros dirigentes sindicales no tienen sueldo, no tiene salario, pero hacen mejor campaña que los expresidentes de Bolivia”, sostuvo Morales.

