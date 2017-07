Evo: Dirigentes sindicales hacen mejor campaña por el mar que expresidentes

Afirma que no se siente trabajo de exmandatarios

El presidente Evo Morales aseveró este sábado que los dirigentes sindicales hacen mejor campaña internacional que los expresidentes por el tema de la reivindicación marítima.

Destacó que en los últimos días los dirigentes sindicales lograron declaraciones internacionales de respaldo al derecho marítimo boliviano, en el Foro de Sao Paulo que se realizó en Nicaragua y en el encuentro de organizaciones sociales que se realizó a propósito de la Cumbre de Mercosur en Nicaragua.

“Me ha sorprendido el trabajo de nuestros dirigentes sindicales nacionales de consensuar, incluso con participación de los chilenos, hicieron aprobar mar para Bolivia”, manifestó en un acto realizado en Guanay.

“Los dirigentes sindicales hacen mejor campaña que los expresidentes de Bolivia, me ha sorprendido eso. Nuestros dirigentes sindicales no tienen sueldo, no tienen salario, pero hacen campaña mejor que los expresidentes”, agregó.

Morales recordó que invitó a los expresidentes a acompañar el trabajo por la reivindicación marítima, sin embargo, aseveró que “no se siente” que los exmandatarios hagan campaña en eventos internacionales.

Morales dijo que escuchó declaraciones de algunos expresidentesm, quienes a su criterio tal vez usan este tema política y partidariamente.

Por otro lado, expresó su admiración por los dirigentes sociales que en los encuentros internacionales explican los perjuicios que la mediterraneidad genera para Bolivia.

