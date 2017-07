Evo garantiza a cocaleros del Chapare tierras en el oriente para evitar cocales en parques

El presidente Evo Morales aseguró que su gobierno no permitirá cultivos de coca en los parques nacionales y advirtió que quien lo haga tendrá “problemas” con él. Demandó a los dirigentes informar a sus bases sobre ese tema.

El presidente Evo Morales en el acto de inauguración de un campo deportivo en Isarzama.

Foto: Min.Comunicación.

El presidente Evo Morales garantizó este martes la dotación de tierras en Santa Cruz y Beni a los cocaleros de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, con el fin de evitar nuevas plantaciones de cocales en parques y reservas naturales como Carrasco, Isiboro Sécure y Amboró.

“Si no hay terreno por acá, gracias a la nueva Constitución Política del Estado tenemos millones de hectáreas en el oriente boliviano. Me están informando que muchos o algunos de ustedes ya se están yendo a Santa Cruz o al Beni; ahí no son 10 hectáreas, son 50 hectáreas en los nuevos asentamientos. Vamos a garantizar eso, no se metan a los parques”, afirmó.

Indicó que los dirigentes de los productores de la hoja tienen la “obligación” de informar a sus bases sobre la prohibición que rige para cultivos en las reservas.

“Hay que respetar nuestro cato de coca (40 por 40 metros), mi pedido con mucho respeto. Aunque se enojen, aunque me cuestionen, no vamos a permitir nuevos cultivos de coca en los parques (…) van a tener problemas conmigo”, advirtió en un acto público en Isarzama, en el trópico de Cochabamba.

A comienzos de marzo, la administración de Morales promulgó la Ley General de la Coca que establece la existencia legal de hasta 22.000 hectáreas en toda Bolivia.

En el departamento de La Paz reconoce una superficie total de hasta 14.300 hectáreas, mientras que en Cochabamba una superficie total de hasta 7.700 hectáreas. La norma reemplazó en parte a la ley 1.008, que solo reconocía 12.000 hectáreas en la zona tradicional de los Yungas paceños.

No obstante, productores cochabambinos de otras regiones como Tiraque y Pocona, Pojo y Colomi, se movilizan para exigir su inclusión dentro del margen que una reglamentación, que está en fase de redacción y socialización, fijará.

Morales dijo que el respeto a las normas es “el mejor aporte no solo para nuestro proceso sino para las nuevas generaciones”. (18/07/2017)

Fuente: la-razon.com