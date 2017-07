Ex Canciller Saavedra Weise: Las fronteras deben ser un punto de coincidencia y entendimiento

Foto: Internet

El ex canciller boliviano, Agustín Saavedra Weise, en declaraciones a una emisora local, destacó el retorno del diálogo al Comité de Fronteras de los gobiernos de Bolivia y Chile que se reúne hoy martes en la ciudad de Santa Cruz. “Siempre es positivo volver a conversar porque implica que hay una voluntad común de dialogo, por ese lado cabe augurar lo mejor para la reunión del martes”, indicó el ex diplomático.

Por otra parte Saavedra Weise recordó que si bien las personas pueden moverse, los países no. “Les gusté o no los países están condenados a manejarse con los veredictos inflexibles de la geografía por tanto tienen que vivir uno al lado del otro y compartir una frontera. Para ello es necesario sentar reglas del juego a fin de que esa frontera sea un punto de coincidencia y entendimiento y no un punto de fricción”, dijo.

“Creo que, a futuro, el manejo adecuado del Comité de Fronteras permitirá solucionar muchísimos temas que ni siquiera debieran haber trascendido a nivel público. Hay que hacerlo funcionar de forma dinámica, que ejerza los controles adecuados y logre los entendimientos y los acuerdos que permitan solucionar incidentes de fronteras que los hay en todas partes del mundo, sin que ellos trasciendan y se transformen en temas mayores que puedan afectar las relaciones bilaterales”, concluyó.

Fuente: eju.tv