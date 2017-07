Ex gerente de BTV califica de ilegal su aprehensión

“No existía necesidad de que se me aprehendan si me he sometido a la investigación”, afirmó Portocarrero.

ANF

El ex gerente general de Bolivia TV, Gustavo Portocarrero calificó de ilegal su aprehensión por parte de la Fiscalía, dentro del proceso que se le sigue por supuestos hechos de corrupción en la suscripción de contratos durante su gestión (2013-2015). Rechazó riesgos procesales como la fuga u obstaculización en la investigación y aseguró haber presentado toda la documentación que demuestra su arraigo natural.

“No existía necesidad de que se me aprehendan si me he sometido a la investigación, no me he dado a la fuga, menos me encontraron evadiendo la acción de la justicia. Creo que se debe actuar con objetividad y legalidad ya que la resolución de aprehensión es ilegal”, afirmó Portocarrero a ANF.

A horas de su aprehensión producida luego de presentar sus declaraciones informativas, Portocarrero señaló que en el proceso penal que se le sigue por denuncia del Ministerio de Comunicación, la actual Gerencia de Bolivia TV y el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, se presentó de manera libre y espontánea ante el fiscal de materia, Erland Almanza.

“Me he apersonado ante el Fiscal a objeto de demostrar mi voluntad de que se esclarezca el hecho acreditando el domicilio real y procesal. ( ). Habiendo sido notificado el 18 de julio en el domicilio procesal de mi abogada me he presentado. Asimismo he presentado una serie de memoriales acreditando que tengo domicilio conocido, familia, trabajo”, señaló.

Portocarrero dijo que al momento de su declaración presentada durante varias horas la jornada del miércoles, presentó certificados de nacimiento y trabajo “demostrando en forma clara que tengo un arraigo social y natural, sin embargo el Fiscal sin considerar que he acreditado documentalmente que demuestra que no existen riesgos procesales de fuga ni de obstaculización me aprehenden vulnerando mis derechos y garantías constitucionales”.

El Ministerio Público aprehendió al ex gerente general de Bolivia TV, Gustavo Portocarrero, después que se presentó a declarar en calidad de denunciado por presuntos hechos de corrupción y contratos irregulares suscritos en su gestión en el canal estatal. La Fiscalía lo imputó de varios tipos penales.

Portocarrero concurrió a la Fiscalía para declarar en calidad de denunciado en el marco de las investigaciones sobre un proyecto denominado “provisión, instalación y puesta en marcha de sistemas televisivos e informativos” cuyo costo alcanzó a Bs 25 millones.

La Fiscalía imputó a Portocarrero por los presuntos delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado al autorizar la contratación supuestamente irregular de la empresa Atored SRL para la implementación de un proyecto televisivo.

La ministra de Comunicación, Gisela López, el 19 de junio, afirmó que en al menos cinco proyectos existían indicios de irregularidades toda vez que los equipos adquiridos para el canal estatal actualmente no estaban en funcionamiento. De los cinco proyectos solo se denunció uno, mientras recababan las pruebas sobre los otros cuatro.

Fuente: paginasiete.bo