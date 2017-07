Ex ministra Dávila quiere que se amplíe la Ley antirracismo a las redes sociales

Después de que se conoció que el presidente Evo Morales recibió amenazas de muerte a través de redes sociales.

“Está claro que no estamos obligados a pensar al unísono pero no podemos llegar a estos extremos irracionales”, afirmó el Ministro de la Presidencia.

Amanda Dávila. Foto de archivo: comunicacion.gob.bo

La Paz, 4 de julio (ANF).- La exministra de Comunicación, Amanda Dávila, pidió que la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación se amplié al uso de las redes sociales, después de que se conoció que el presidente Evo Morales recibió amenazas de muerte a través de esas plataformas digitales.

“Pedimos Presidente @evoespueblo que la Ley contra Racismo se amplíe a Redes Sociales. Ya existe propuesta de Dr. Chivi @IdonMoisesChivi”, escribió la exautoridad en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, René Martínez, dijo que preocupa mucho las amenazas que recibe Morales, aunque también afirmó que los mensajes que se escribieron son una muestra de que estamos en plena democracia.

Estos mensajes “nos está demostrando que vivimos en una democracia absolutamente plena, donde todos pueden decir lo que más les convenga (…) está claro que no estamos obligados a pensar al unísono pero no podemos llegar a estos extremos irracionales, que estoy seguro que desde el anónimo no es otra cosa que un sinónimo de cobardía que pretenden atrincherarse con posiciones políticas contra un gobierno constitucional”, remarcó Martínez en el programa “Que No Me Pierda”.

Ayer la autoridad encargada de denunciar las nuevas amenazas contra Morales fue la actual ministra de Comunicación, Gisela López, quien presentó en una conferencia de prensa dos mensajes difundidos a través de cuentas de Twitter anónimas.

López consideró que genera incomodidad a la “derecha radical opositora nacional e internacional” los mensajes que Morales todos los días escribe en su cuenta de Twitter con una alta incidencia en las redes sociales.