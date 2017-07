Excanciller Choquehuanca: el caso Solón y Archondo “está en manos de la justicia”

El excanciller de Bolivia, David Choquehuanca dijo que el elemento que permitió el crecimiento del país y la estabilidad es lo que denomina como “el factor Evo”.

El excanciller David Choquehuanca llega puntual a la entrevista, comenta sus viajes y sostiene que lo que permitió el crecimiento de Bolivia es “el factor Evo”. Se define como un articulador del denominado proceso de cambio y afirma que hoy, después de estar alejado del Gabinete, tiene tiempo para hacer lo que más le gusta y para reflexionar.

Por su cargo de secretario ejecutivo en la ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) viajó a diferentes países y dice que en sus visitas a otros Estados le comentan que están siguiendo el modelo boliviano.

¿Cómo evalúa su paso por la secretaria ejecutiva de la ALBA?

ALBA es un espacio para trabajar la unidad, la solidaridad, la hermandad; para trabajar contra la explotación. He estado viajando este último tiempo a muchos países. He ido a Uruguay, a Perú y a Colombia. Me he estado reuniendo con los movimientos sociales y la gente me pregunta, ¿cómo está el presidente Morales?, ¿cómo está nuestro presidente? Hay interés. En el Perú nos están copiando, en el mundo, sobre el proceso de cambio que está viviendo Bolivia, en la revolución democrática y cultural con el proceso de descolonización.

¿Cómo transcurre su vida lejos del Gabinete?

Ahora tenemos tiempo. Antes no teníamos tiempo. Uno cuando está en el Gobierno te llevan del hotel a la reunión, donde escucho, saludo, hago una intervención de cinco minutos, muy formal, y no tienes tiempo ni para pensar. Ahora tenemos tiempo hasta para pensar y tengo tiempo para hablar, caminar con ellos, compartiendo.

Desde su cargo en la ALBA ¿qué acciones impulsa a favor de la causa marítima?

Uno de los temas que me preguntan es el tema del mar y hay una solidaridad internacional. Chile está quedando mal. No solamente a nivel de autoridades, sino el propio pueblo chileno apoya para que Bolivia tenga una salida soberana.

Hay una carta entregada a la presidenta Bachelet. La primera vez que nosotros vamos a Chile escuchamos “mar para Bolivia” y ahora se escucha “mar con soberanía” y la carta que mandan los intelectuales dice “mar con soberanía”. Es una evolución: no sólo una salida al mar, hay una manifestación permanente de apoyo porque nuestra causa es justa. Por más que Chile se esté esforzando en querer posicionar otra posición, una corte internacional ha dicho “Bolivia ha nacido con mar, voy a ver esto” y se ha declarado competente para trabajar con este tema.

La solución tiene que ser mar con soberanía, se tiene que trabajar una salida soberana y sin compensación territorial, y la ALBA también sabe eso y nos apoya.

¿Los países de la ALBA cómo ven el tema Silala?

En el tema Silala es lo mismo, ya habrá oportunidad en la que no sólo las organizaciones de los países vecinos conozcan.

Se tiene que conocer. Los mismos chilenos no conocen el lugar. Hasta nosotros tenemos que ir. Es como en el cacho: “lo que se ve se anota”. Si uno va, va a ver que esos canales han sido construidos artificialmente y lo que van a notar es que son manantiales. Los presidentes en relación al mar han sacado un manifiesto. Yo soy el portavoz de esa decisión que toman, pero específicamente el tema (Silala) no ha sido tocado, pero es lo mismo que el tema marítimo.

En el Gabinete ya no están ministros históricos como usted y Luis Arce, ¿cómo queda el Gobierno ahora?

Hay un factor en Bolivia que ha permitido recuperar nuestros recursos naturales, que ha permitido garantizar estabilidad en estos últimos 11 años… Ha habido estabilidad en Bolivia, ha habido un factor en Bolivia que ha permitido el crecimiento económico. Ese factor se llama “factor E”, “factor Evo”. Es la fuerza del Presidente. Es él quien toma las decisiones. Él consulta a la gente, pide información, pero quien toma la decisión es él.

Se necesita coraje y me dicen: “Carlos Mesa tuvo todo el apoyo, pero no tiene coraje”. No lo digo yo, me dicen hasta afuera. El Presidente tiene coraje como ningún otro presidente. Es ese factor que va a permitir seguir con este proceso de cambio. Con la energía del Evo vamos a seguir caminando.

¿Y no cree que los casos de corrupción perjudican a la reelección y continuidad del Presidente en el poder?

La corrupción daña, pero en todos los países hay. Por ejemplo, en YPFB hay ya siete personas en la cárcel y hay una voluntad de luchar del Presidente contra la corrupción, de los ministros y de todos. Todos tenemos que ayudar para tener cada vez más gobiernos transparentes. No es el Presidente quien está aceptando la corrupción. Pero también es el rol de los medios. No conozco otro que puede luchar contra la corrupción como el Presidente.

Recientemente se conoció una denuncia del Gobierno en contra de Pablo Solón, exembajador ante la ONU, por un nombramiento que hizo. Solón dijo que si hay irregularidad en la designación, por lógica, también usted debería ser procesado. ¿Cuál es su opinión?

¿Por qué? Yo no sé por qué. ¿Sobre que tema era?

¿Sobre el nombramiento de Rafael Archondo?

Yo conozco ese tema, pero las autoridades son otras ahora y estarán tomando sus decisiones. Eso está en manos de la justicia, el viceministro de Transparencia. Ese tema se ventilará. Yo no sé por que él (Solón) ha dicho eso.

¿Cuál es la relación que tuvo con Solón cuando fue embajador?

Bien. Hemos tenido varios logros. Yo he hecho prestar juramento a todos los embajadores. Hemos tenido buena relación cuando él estaba de embajador, con el tema de derechos humanos, el agua, por ejemplo, entre otros.

¿Usted está tranquilo…?

No tengo por qué estar intranquilo.

HOJA DE VIDA

Origen David Choquehuanca Céspedes nació el 7 de mayo de 1961 en Huarina, La Paz.

Política Fue Ministro de Relaciones Exteriores desde el año 2006 hasta inicios de este año.

Cargo Actualmente es el secretario ejecutivo de la ALBA.

Página Siete / Lorena Rojas Paz / La Paz