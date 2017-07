Exministro involucrado con caso Zapata-CAMC, vuelve al Gobierno con cargo diplomático

Exministro Wilfredo Chávez fue nombrado Consejero en la embajada de Bolivia en Brasil

Wilfredo Chávez fue ministro de Gobierno el 2011, antes fue viceministro de Coordinación Gubernamental.

El exministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, retornó al Gobierno. Recientemente asumió funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores como Consejero en la embajada de Bolivia en Brasil.

ANF verificó la información en la página web de la Contraloría General del Estado, la exautoridad hizo su declaración jurada a principios de este mes para incorporarse en la Cancillería del Estado, después que estuvo supuestamente alejado del Gobierno.

Chávez fue viceministro de Coordinación Gubernamental, en septiembre de 2011 fue posesionado como ministro de Gobierno, sin embargo, el cargo le duró corto tiempo, porque el 23 de enero de 2012 fue reemplazado por Carlos Romero.

Después de su paso por el Gobierno, Chávez trabajó para la empresa china CAMC. Incluso el presidente Evo Morales lo aludió tras revelarse que su expareja Gabriela Zapata trabajó en esa compañía, también se enteró que el “exministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, trabajaba en esta empresa”.

Zapata, el año pasado, en declaraciones a los fiscales manifestó que pagó $us 250 mil por el fallo a favor de la empresa CAMC, para evitar la ejecución de una boleta de garantía (de 91 millones de Bs) en el proyecto Bulo Bulo-Montero y mencionó a Chávez como el supuesto autor del cobro.

“Me sacó 250.000 dólares, los cuales le cancelé en noviembre del año pasado. Él quería un millón por su asesoramiento, le dije que no podíamos pagar esa suma porque los fondos venían de China, yo me fui donde unos compadres y le pague 150 mil dólares y yo tenía una parte del dinero, por lo que di un monto de 250 mil dólares en total”, manifestó Zapata en su declaración en junio del 2016, al precisar que la operación se concretó en el domicilio particular de Chávez en la calle 31 y 32 de la zona de Cota Cota en la zona sur de La Paz.

El amparo constitucional que favoreció a la compañía china fue resuelto por la exesposa de Chávez, Virginia Crespo, quien era vocal en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, aunque negó las sindicaciones de Zapata, alegando que había perdido contacto con su expareja desde 1996.

Por su parte, Chávez se querelló en contra de Gabriela Geraldine Zapata Montaño, “esta querella y acusación particular ha sido presentada, ya tiene un sorteo de juzgado. Como son delitos de orden personal es por el delito de calumnia”, dijo el 15 de junio del 2016.

También apareció en el ámbito público al ser convocado por el Ministerio Público, en enero de 2013, para declarar en calidad de testigo en el caso Jacob Ostreicher, en el que fueron implicados varios -en ese entonces- funcionarios del Ministerio de Gobierno.

Chávez fue convocado para aclarar presuntas presiones por parte de la exministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo para mantener como asesor del Ministerio de Gobierno a Fernando Rivera. Aunque después dijo que no era una denuncia contra Suxo.

Cuando fue removido del cargo de ministro, en el acto de posesión del gabinete en Palacio de Gobierno, los medios de comunicación reflejaron que el presidente Morales le había hecho un desaire cuando Chávez le extiende la mano, pero el Mandatario evadió darle un saludo.

ANF / Página Siete