Familiares revelan que Gobierno boliviano pidió a los nueve que no hablen

“Mi hijo no ha hablado a la prensa porque la Cancillería les ha dicho que todavía no hablen con nadie, que no digan nada, que esperen todavía”, contó un allegado.

Los nueve, cuando pisaron suelo nacional. Archivo Álvaro Valero / Página Siete.

Familiares de los nueve revelaron ayer que el Gobierno pidió a los recién expulsados que todavía no tengan contacto con la prensa. Los allegados también expresaron su molestia contra los opositores porque -dijeron- antes hasta les ofrecieron ayuda y hoy piden que se investigue a sus parientes.

Un familiar contó ayer que los connacionales no pueden hablar sobre los detalles del caso, dado que fue la misma Cancillería que pidió a los nueve que “todavía no hablen a nadie”. “Mi hijo no ha hablado a la prensa porque la Cancillería les ha dicho que todavía no hablen con nadie, que no digan nada, que esperen todavía porque había también lo que la prensa hablaba y la gente decía sobre Arsenio Choque; entonces por eso les han dicho que esperen para declarar”, explicó el allegado.

Ayer, los nueve junto a sus padres se reunieron en un almuerzo con el presidente Evo Morales, momento en el que aprovecharon para expresar su molestia por las declaraciones de líderes opositores, quienes pidieron iniciar una investigación interna de los hechos que ocurrieron el pasado 19 de marzo, cuando los dos militares y siete funcionarios aduaneros fueron detenidos.

“Le he mostrado al Presidente y tengo pruebas, me enviaban a mi celular mensajes; hasta el señor Samuel Doria Medina… Me decían que el Gobierno no está trabajando bien en el caso”, dijo ayer Sara Rada, madre de Karl Guachalla, uno de los nueve.

Ella sostuvo que está “enojada” con la oposición y aseguró que quien quiera puede iniciarle un proceso a su hijo, dado que “nada sucio van a encontrar”. No obstante, la familiar insistió en que le molesta que la oposición, al principio, le ofrecía su apoyo y ahora pide indagar el caso.

“Y eso es lo que le dije al señor Presidente, cómo me rogaban a mí para apoyarlos, defenderlos, que el Gobierno no estaba haciendo bien su trabajo, y ahora hablan todo lo contrario, que hay que investigarlos, que son unos ladrones, que son chuteros”, explicó Rada.

“Contarán lo que pasó”

Según algunos padres, los nueve bolivianos están esperando ponerse de acuerdo para hablar con los medios de comunicación y contar lo ocurrido. Explicaron que ellos sólo darán declaraciones cuando estén los nueve reunidos.

El miércoles pasado, la bancada de Unidad Demócrata hizo una solicitud de petición de informe oral al Ministerio de Economía, Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas y Aduana Nacional, para que expliquen sobre la situación de los nueve detenidos que fueron sentenciados y expulsados por la justicia de Chile.

“En el marco establecido en la Constitución Política del Estado y en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, enviamos solicitudes de petición de informe escrito al Ministerio de Economía, Ministerio de Defensa, Aduana Nacional y a las Fuerzas Armadas para que aclaren estas acusaciones y esos supuestos. Se debe realizar una investigación”, dijo en esa ocasión el diputado opositor Wilson Santamaría.

Ayer, el legislador pidió que el canciller Fernando Huanacuni aclare ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional el caso de los nueve, y explicó que el Canciller deberá responder a 14 preguntas vinculadas con el asunto, conforme a lo establecido en los artículos 144 y 146 del reglamento de la Cámara de Diputados, que permiten convocar a una autoridad a sesión reservada al “ser un asunto de seguridad nacional”.

El legislador indicó que a través de una solicitud formal se pedirá al vicepresidente Álvaro García Linera que señale día y hora del acto de fiscalización.

Página Siete /Lorena Rojas Paz / La Paz