Fejuve de Vera alista “petardazo” y bloqueos en La Paz para este martes

El alcalde Luis Revilla cuestiona el accionar del dirigente Vera, a quien tilda de ser afín al gobernante MAS y de defender los intereses de “loteadores” a través de su posición de rechazo a dos leyes municipales.

Fejuve de Vera alista “petardazo” y bloqueos en La Paz para mañana

Las medidas de presión responden al rechazo de la Ley 233 de Fiscalización Técnica Territorial y la ley complementaria 240.

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) dirigida por Jesús Vera llevará adelante mañana un paro de actividades con bloqueos en la ciudad de La Paz y una medida denominada “el petardazo”, que consistirá en reventar petardos a las 00:00 de este martes.

Las medidas de presión responden al rechazo de la Ley 233 de Fiscalización Técnica Territorial y la ley complementaria 240, las cuales, además de la demolición, cuestionan porque incrementan el impuesto a los bienes inmuebles.

“A partir de la media noche vamos a empezar con el ‘petardazo’, en cada junta de vecinos se van a reventar petardos en señal de protesta contra esta Ley 233 y la Ley 240 que han subido impuestos en 200%”, anunció Vera en entrevista con la red Uno.

La Fejuve de Vera anunció, además, que habrá más de 100 puntos de bloqueo en los diferentes macrodistritos de la ciudad de La Paz, además se desarrollará una movilización por el centro a efectos de paralizar las actividades en la sede de Gobierno.

Mercados no acatarán paro

El secretario ejecutivo de la Federación Única Departamental de Mercados de La Paz, Octavio Condori, informó hoy que ese sector no acatará el paro cívico que convocó para mañana la Fejuve de Vera.

Según el dirigente, citado por la ABI, los mercados no acatarán el paro porque fue anunciado sin consenso con ese sector, razón por la que instruyó a todos sus afiliados trabajar con normalidad.

“Debo aclarar a toda la prensa que no nos invitaron, no se ha coordinado con la Federación, por lo cual no vamos a participar y estamos indicando a todos los compañeros de los mercados que no se cierren los mercados”, explicó.

El alcalde Luis Revilla y otros funcionarios de la comuna rechazaron en más de una oportunidad el accionar de Vera, a quien tildan de ser afín al MAS y de defender los intereses de “loteadores” a través de su posición de rechazo a ambas leyes municipales.

