Fiscal que acusó a un inocente dice que actuó “conforme a derecho y procedimiento”

El Fiscal también dijo que la defensa del inocente, que fue condenado a 30 años de cárcel, ha sido “completamente deficiente”.

Fiscal Marcelo Delgadillo en el programa Que No Me Pierda (Captura de pantalla)

La Paz, 5 de julio (ANF).– El fiscal Marcelo Delgadillo, que acusó a Reynaldo Ramírez por el asesinato de Verónica Menacho hasta lograr que se lo condene a 30 años de prisión sin que sea el verdadero autor del crimen, rompió el silencio y consideró que no falló en su actuación porque asegura todo fue “conforme a derecho y procedimiento”.

En una entrevista concedida al programa “Que No Me Pierda”, Delgadillo afirmó que “por estrategia” se mantuvo sin hacer declaraciones desde que se supo que Ramírez era inocente.

“Era estrategia para que terminen de hablar todo lo que tenían que decir en relación a mi actuación”, remarcó el fiscal, y cuando fue consultado sobre cómo sentía que fue esa su actuación en este proceso, respondió de manera enfática: “Completamente conforme a derecho y procedimiento”.

Recordó que las investigaciones sobre la muerte de Menacho iniciaron con una denuncia presentada de oficio por personal policial que llegó a la escena del crimen y encontró un cuerpo calcinado.

“En ese momento se abrió una investigación de oficio contra presuntos autores. Continuaron las investigaciones, se hicieron requerimientos y por información de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia se me manifestó, mediante un informe técnico, que se ha dado con el paradero del autor del hecho y que corresponde al nombre de Reynaldo Ramírez”, remarcó.

Según el fiscal, ese informe técnico fue elaborado por un sargento de la Policía, de apellido Barra, y todo el equipo que lo acompañó en las indagaciones.

“De esa manera se dio inicio con el control jurisdiccional y la investigación ya no era contra autores, sino ya se le puso un nombre y apellido. En el informe que hizo (ese policía) asignado al caso, solicitó la aprehensión de Ramírez, que en ese momento se encontraba en la ciudad de Cochabamba y el Ministerio Público otorgó a esa solicitud el mandamiento de aprehensión y el presunto autor fue traído desde Cochabamba y puesto a disposición del suscrito fiscal en Santa Cruz”, señaló.

Asimismo, reconoció que dentro de ese informe policial, se indicó que el presunto autor tenía “ciertos rasgos somáticos” con el asesino de Menacho, sólo a partir de una fotografía de Facebook.

“Y una vez que fue conducido a Santa Cruz esa persona, conforme a procedimiento, lo que se hizo es avisar a los familiares de la víctima, se les explicó que llegó una persona con probabilidad de autoría y se procedió a realizar un reconocimiento en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. Conforme a procedimiento, se hizo el desfile identificativo (y en ese acto) los padres, los hermanos, incluso una niña de 3 años que era hija de la víctima, de manera unánime, lo han sindicado a Reynaldo Ramírez como el autor del hecho”, afirmó.

Ese reconocimiento –según Delgadillo– se constituyó en la “prueba más fuerte” que el Ministerio Público usó para acusar al entonces presunto autor, además de algunos videos y declaraciones testificales que se pudieron colectar.

Finalmente Ramírez fue condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto y estuvo privado de libertad durante más de dos años siendo inocente, porque el pasado fin de semana la Policía presentó al verdadero autor del crimen, quien en su primera declaración confesó el hecho.

El fiscal, consultado si sentía que falló en algo después de que se descubrió que se condenó a un inocente, insistió: “No, siento que no fallé, actué conforme a procedimiento, están todos los actuados en el cuaderno de investigaciones, pero eso no quiere decir que como persona, como jurista, efectivamente no sienta que se cometió un error y que una persona pagó por una situación que no cometió”.

El mensaje del fiscal al inocente que acusó:

“No tuve la oportunidad de decirle nada, lamento realmente la situación que ha pasado, algún interés personal del suscrito personal no hubo, lastimosamente su defensa técnica fue completamente deficiente, no presentaron ni siquiera pruebas, así que también hay que hacer un mea culpa a la calidad de defensa que tiene”.