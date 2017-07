¿Forman Jennifer Lopez y Marc Anthony la mejor expareja del mundo?

Sí, y aquí, a través de este repaso a su relación y a sus hitos después de su ruptura (el último el videoclip de JLo con ‘Gente de zona’), argumentamos por qué.

Ni tú ni yo nos imáginabamos la aparición de Marc Anthony en el último videoclip de Jennifer Lopez, con Gente de zona, del single Ni tú ni yo. Pero los caminos del señor a golpe de ritmo latino son inescrutables.

Bien pensado, el guest starring que se marca el ex de JLo en esos cuatro minutos y medio de poderío de Lopez funciona como un buen giro de guion en una buena película: nadie imaginaba de antemano que podía ocurrir y, sin embargo, después de que ocurra, el espectador tiene la sensación de que lo sucedido era exactamente lo que tenía que ocurrir.

Marc Anthony interpreta en los primeros segundos de la pieza audiovisual a una especie de ejecutivo que da indicaciones a un fotógrafo que va a hacerle una sesión de fotos a la cantante. Jennifer Lopez y el fotógrafo están en contra de lo que les sugiere Marc Anthony que además queda como un idiota porque deja entrever que siente celos del cantante. ¿Qué estrella querría aparecer en el videoclip de su ex interpretando a un gilipollas? Alguien que efectivamente no lo es. ¿Qué estrella invitaría a su ex a aparecer en su videoclip interpretando a un glipollas? Una que sabe que su ex no lo es y que todo es una gran broma. ¿Es esta la prueba definitiva de que Marc Anthony y Jennifer Lopez son la mejor expareja que existe sobre la faz de la tierra? Sí. Ahora, recapitulemos.

Marc Anthony y Jennifer Lopez se conocieron en 1998, entre bambalinas del musical de Broadway The Capeman, una obra escrita por Paul Simon y Derek Walcott que estuvo protagonizado por Anthony y Rubén Blades. ¿Las primeras palabras del cantante a Lopez? “Algún día serás mi esposa”. No nos lo inventamos nosotros, así lo contó JLo en True love, sus memorias publicadas en 2014.

Meses después JLo publicaba su primer disco, On the 6, que contenía un dueto con Anthony. Tomémonos un par de minutos para recordar esta oda el romanticismo y a esa estrategia para que alguien se enamore de ti que consiste en decirle “No me quieras, lo nuestro es imposible, soy un caso perdido”.

El primer single de On the 6 fue If you had my love. ¿Podemos fantasear con Marc Anthony, después de la colaboración entre ambos, escuchando en bucle eso de “If hou had my love and I gave you all my trust would you confort me?” y contestándose a sí mismo “Yes I Will”? Podemos.

La diva del Bronx pasó por dos matrimonios y varias relaciones antes de que la profecía de Marc Anthony se cumpliera. En 1998 se divorció de su primer marido, el cubano Ojani Noa. Después mantuvo un romance muy peligroso con P. Diddy, que terminó poco después de que a él lo detuvieran en relación a un tiroteo ocurrido en un club de Manhattan. La relación no superó ese bache y Jennifer pasó página: en 2001 se casó con Chris Judd, que la había dirigido en el premonitorio videoclip Love don’t cost a thing y se divorció nueve meses después. La pregunta no es si se puede hacer un musical sobre su vida con las canciones de Jennifer Lopez, la pregunta es: ¿por qué no se ha hecho ya?

En 2002 conoció al que sería según ella el hombre más importante de su vida después de Anthony: Ben Affleck. Bennifer inauguraba la era de los apodos a las parejas combinando los nombres de ambos años antes de que supiéramos de Brangelina. Se comprometió con él en noviembre de 2002 y poco (muy poco) antes de que tuviera el enlace, previsto para septiembre de 2003, se canceló. Ambos echaron la culpa a la presión de los medios, pero tan solo un mes después de que la boda se anulara, la pareja anunció su ruptura.

La admirable habilidad de Jenny la del bloque para reponerse tras sus separaciones es solo comparable a su extraordinaria capacidad para aguantar un primer plano mientras un ventilador le agita la melena.

Mientras tanto, Marc tampoco se quedó en casa esperando. En 2000 se casó con la ex Miss Universo Dayanara Torres con quien tuvo dos hijos y de quien se separó en 2002. Así llegamos al momento donde por fin los timelines de las dos estrellas coincidían en soltería: el último trimestre de 2003. El oráculo de Anthony por fin se cumplía.

En junio de 2004, una semana después de que el cantante consiguiera oficializar su divorcio de Torres, la pareja de estrellas se casaba en la mansión de ella en Beverly Hills, en una –alerta, cliché– ceremonia íntima y privada.

Hubo que esperar seis meses para el primer gran momento público de su relación, en los Grammy de 2005, donde ambos interpretaron juntos el balandón Escapémonos:

Las colaboraciones entre ambos no habían hecho más que empezar en una relación tan fructífera en lo personal como en lo profesional. En 2006 ambos protagonizaron El cantante, el biopic de Héctor Lavoe, el cantante y productor musical clave en el boom de la salsa en los 70 y los 80. Y en 2007 salieron de gira conjunta por Estados Unidos. Ese mismo año Anthony compuso para JLo Qué hiciste.

En 2008 nacieron sus mellizos Maribel y Maximiliam. La continuación de la dinastía estaba asegurada. Porque nadie en 2008 dudaba que Marc Anthony y JLo formaban parte de la realeza latina de Estados Unidos y en Estados Unidos lo latino estaba de moda. En 2009 incluso Obama organizó una fiesta latina en La Casa Blanca y allí estaban ellos junto a Gloria Estefan, Thalia, Eva Longoria. Eran otros tiempos, de menos muros y más salsa.

La pareja no solo coincidió en el cine y en los escenarios, también lo hizo en la televisión. JLo se estrenó como jurado de American idol en 2009, talent show en el que también participó Anthony. En mayo de 2011 ambos dejaron esta actuación en el programa para el recuerdo.



Sin embargo, aunque nada se notaba sobre los escenarios, algo ya no iba bien en la pareja. A mediados de 2011 comenzaron los rumores de ruptura cuando Jenny acudió sin él (y sin su alianza) a los BAFTA Brits to Watch en Los Ángeles. Días después, en Julio de 2011, la separación se hacía oficial. Se acababa el matrimonio entre los dos dioses del olimpo latino y su público se quedaba huérfano.

Si siguiéramos interpretando la vida de JLo a través de sus canciones, tendríamos que volver a ese Qué hiciste de 2007: “Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero/ Ayer tú me juraste que este amor sería eterno / Porque una vez equivocarse es suficiente / Para aprender lo que es amar sinceramente”.

Mientras otras parejas de celebrities después de su separación filtran información a conveniencia para tirarse los trastos a la cabeza teniendo a los tabloides como ring de combate, nuestros dos protagonistas demostraron su elegancia en los malos momentos. En septiembre de 2011 Anthony concedió una entrevista a la ABC donde declaró que la decisión de separarse había sido cosa de los dos. “Te puedo decir que no ocurrió nada sensacionalista, ni una infidelidad ni nada parecido”, confesaba Anthony al presentador. “Siempre amaré a Jennifer y ella lo sabe”, zanjaba el músico.

JLo se mantuvo más reacia a hablar sobre su ruptura. Sus primeras declaraciones llegaron en 2012 cuando visitó el programa de Katie Couric y confesó que su separación había sido devastadora para ella.

En 2014 ambos llegaron a un acuerdo de divorcio y ese mismo año, en el documental de HBO Jennifer Lopez: Dance Again, emitido ese mismo año, JLo se derrumba: se echa a llorar y termina por admitir que uno de los momentos más difíciles de su vida fue su separación de Marc Anthony: “No hay dolor ni fracaso como atravesar un divorcio. (…) Sientes que te quieres morir”.

Durante una visita de JLo al talkshow The view, la cantante reveló la clave de la buena relación que mantiene con su ex: “Nos conocimos trabajando y ahí es donde realmente somos mágicos, cuando estamos juntos sobre el escenario”.

Y ahí es donde volvieron a encontrarse públicamente ambos, en el escenario, en este caso, de los Grammy Latinos de 2016 donde se marcaron un Pimpinelazo.

¿Cómo demuestra una expareja que ha superado la ruptura? Cuando es capaz de reírse de ella, para muestra el botón de arriba. Ese mismo año JLo y Anthony hicieron juntos camapaña por Hillary Clinton y confesaron que estaban trabajando juntos en un disco en español para la diva del Bronx que debería ver la luz este 2017.

Mientras tanto, esta colaboración con Gente de Zona, viejos amigos de Anthony, se convierte en la prueba fehaciente de que JLo y Marc han entendido que una pareja se puede romper, pero un ex es para siempre.

Fuente: revistavanityfair.es