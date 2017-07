Foto de la hija de William Levy genera controversia

Elizabeth Gutiérrez revolucionó el pasado miércoles las redes sociales tras compartir una tierna imagen de su hija Kailey. La instantánea, que superó en pocas horas los 50 mil ‘me gusta’, hizo las delicias de los seguidores de la actriz de origen estadounidense.

En la foto se puede apreciar lo grande y hermosa que está la princesita de William Levy a sus apenas siete años de vida y el gran parecido que tiene la niña con sus progenitores.

“Dios mío que grande y bella está. Con esos moldes de padre no se esperaba menos. Linda mezcla de los dos”, comentó una de sus seguidores tras ver la instantánea.

“Hermosa muñeca tiene a quien salir: una madre bella y un padre bello”, expresó otra.

Sin embargo no todos fueros comentarios positivos. El largo y rubiecito cabello de la niña generó controversia entre los seguidores de Gutiérrez ya que algunos creyeron que no era natural y por tanto criticaron a la actriz por permitirle teñírselo siendo tan pequeña.

“¿Por qué le tiñes el cabello? Es una niña, si no es rubia ¿qué tiene de malo? Ni tú lo eres” o “muy bella, pero me da la impresión que le pintas el cabello y no debería de ser, es muy niña. Ella más adelante decide si quiere ser rubia”, se puede leer entre los cientos de comentarios.

Siempre pendiente de todo lo que escriben sus fans, Gutiérrez no tardó en hacer frente a la controversia.

“¿Y quién te dijo que se lo pinto?”, respondió tajante Elizabeth.

Sus incondicionales fans no dudaron en salir en su defensa.

“Ese pelo se ve muy natural, pobre gente que emanan infelicidad. A ustedes como familia los bendigo y tú como mujer has sido una señora con mayúsculas y señora madre. Así que vaselina para que todo te resbale y si mi compatriota es un tipazo de hombre, tú como mujeres eres bella también”, comentó una persona.

Así lucía en septiembre del año pasado su cabello

Fuente. www.peopleenespanol.com