Gaitán, la pequeña Catalina vive su mejor momento

La pequeña Catalina, de Sin Senos sí hay Paraíso en su mejor momento

Alicia Bress Perrogón

Fotos: Juan Pablo Franco / Internet

El cuatro es el número por excelencia de Carolina Gaitán, la actriz que personifica a la pequeña Catalina Marín Santana de Sin senos sí hay paraíso, la telenovela colombiana producida por Telemundo y que tanto éxito ha tenido en Latinoamérica y en Estados Unidos y que actualmente se emite por Unitel. Nació en Villavicencio (Colombia) el cuatro, del mes cuatro, del año 1984 y es la cuarta de cinco hermanos.

Su actuación como la pequeña Catalina, ser compositora e intérprete de sus propias canciones y haber realizado una producción en la que muestra mucha piel para la revista colombiana Don Juan, colocan a La Gaita, como se la conoce en el mundo de la farándula y de las redes sociales, entre uno de los rostros más populares y reconocidos del momento.

Y fue precisamente ella quien subió a sus cuentas de Facebook y de Instagram las fotos de su semidesnudo y posteó: “Cuando más allá del morbo está el desparpajo, el aceptarse como cuerpo, como expresión, como lo que somos. Siempre creí que me iba a costar más descubrir un poco de piel, cuando estás de la mano de un combo tan divino como el de @revistadonjuan y un ojo único como el de @hernanpuentes, está asegurado un resultado lleno de verdad, estética y movimiento. ¿Ya tienes tu revista? La entrevista anecdótica y desparpajada tiene cuentos que hasta había olvidado”.

¿Se siente famosa? En su criterio es algo pasajero, porque cuando los actores dejan de estar al aire, rápidamente el público los olvida y los cambia por otro rotro de moda. De la fama no le gusta que se invada su privacidad, pero disfruta al máximo cuando alguien se le acerca y le agradece porque con sus personajes logró llegarles al corazón, hacerlos reír, llorar, reflexionar o simplemente los hizo disfrutar.

Una experiencia única, que la emociona casi hasta las lágrimas, es haber grabado en los estudios de Abbey Road, donde antes lo hicieron The Beatles, Amy Winehouse, que dicho sea de paso es una de sus cantantes favoritas, y Pink Floyd, entre otros. Lo hizo por invitación del 20th Century Fox para ser parte, junto a otros 19 cantantes de diferentes países, de la canción y el video oficial de The Greatest Showman, la próxima película de Hugh Jackman, que narra la vida de Phineas Taylor Barnum, el fundador del circo más famoso de la historia.

1. Portada de revistas

Su rostro ha sido la cara de importantes revistas en el mundo.

2. La tildan de anoréxica

Esta foto hizo creer a sus seguidores que tenía un desorden alimenticio. Ella lo desmiente.

3. Fiel creyente

Viene de familia católica y como tal, es muy devota.

4. Elenco de Sin senos…

Ha entablado buena relación con sus colegas de trabajo.

Su vida es la actuación

Desde que tiene uso de razón recuerda que lo suyo siempre fue la música y la actuación. Aunque veía que era un sueño casi imposible de realizar porque no tenía a un referente cercano en el mundo del espectáculo, de igual forma, y paralelamente al colegio, estudiaba en una academia técnica vocal, baile y actuación. Seguía corriendo tras su estrella.

Su oportunidad llegó luego de ser escogida de entre 7.000 personas para participar en el primer reality show realizado en Colombia llamado Popstar en el que quedó entre las ganadoras, convirtiéndose en una de las integrantes del grupo musical Escarcha, luego fue presentadora de radio y televisión y de ahí dio el gran salto a la actuación.

“Popstar me abrió una puerta muy grande para descubrirme como cantante, pero ojo que no fue un golpe de suerte, porque estudié y trabajé para llegar hasta donde estoy ahora. Eso solo se consigue con pasión, disciplina y mucha entereza. Agradezco a Caracol Televisión por haber confiado en mí y darme la oportunidad de trabajar en lo que realmente me apasiona”, remarca.

Es una artista integral que fusiona a la perfección su faceta de cantante con la de actriz, lo que le ha valido premios y reconocimientos. Su primer protagónico fue Gabriela, giros del destino, luego vinieron Zona rosa, Alias, el mexicano, Las hermanitas Calle y por último Sin senos sí hay paraíso con cuya producción está rodando ya su siguiente temporada.

La reconocida actriz colombiana afirma que se mete tanto en el papel que interpreta, que no solamente estudia los guiones, sino que también realiza un trabajo de campo para construir de mejor forma a sus personajes.

“Esto me da muchas satisfacciones, crezco no solo como actriz, sino también como persona, me acerca a la realidad y me hace más sensible y más humana. Realmente lo hago porque me gusta hacerlo todo con excelencia y porque mi vida es la actuación”, argumenta.

¿Tienen algún parecido con la pequeña Cata? En algo, afirma, se parecen en el amor que Cata y Caro tienen por su familia y en especial a su padre. “Yo amo con locura a mi papá y lo admiro muchísimo. El es un gran piloto y en su momento también luchó por sus sueños, porque en su tiempo no era fácil volar”, señala.

Sobre las narconovelas que ahora parecen haber reemplazado a las historias de amor y de superación, señala que son temporadas y que lamentablemente son parte del contenido de las novelas porque es una realidad que se vive en todo el mundo.

Su mejor papel afirma que es aquel que le permite combinar sus dos grandes pasiones que son la música y la actuación. Hasta el momento, remarca, ha tenido la gracia de interpretar personajes donde fusiona sus dos facetas como Nelly, en Las hermanitas Calle, y la cubana Lola Calvo, en Celia, que si bien no era la protagonista sino más bien la antagonista, es el personaje favorito de su vida, porque le dio la posibilidad de meterse en la piel de alguien muy distinto a ella, hacer lo que tanto ama y que, además, la hizo merecedora del premio Tu mundo, como actriz favorita de novela.

Otras tonadas

Actualmente La Gaita también está abocada a la promoción de su nueva producción musical con la que ya tiene preparadas tres canciones compuestas por ella. No obstante, ahora acaba de lanzar como sencillo en todas las plataformas digitales la canción y el video de Qué no se dice de mí. Este proyecto contará con 10 propuestas de su autoría.

“Mis composiciones hablan sobre el empoderamiento de la mujer. Son canciones con sonidos que incitan al baile y que buscan motivar a las personas para que sean quienes quieren ser y a sentirse fuertes y valorar y aceptar a todos sin juzgar”, explica la artista que ha tenido que emplear todos sus ahorros para transitar por este nuevo camino, del que la vida la había alejado.

Felizmente casada

El mejor ejemplo que le han dejado sus padres, Jairo Gaitán y Martha Lozano, además del amor y la entrega al trabajo, es que llevan casi cinco lustros de casados por eso La Gaita decidió tomar ese paso y hace dos años se casó con el amor de su vida, el diseñador gráfico Nicolás Moreno, después de cinco años de relación.

“Soy católica, creo en Dios y por ende en el matrimonio, al que veo también como un acto sicomágico que le muestra a tu pareja que es con quien quieres pasar el resto de tu vida. Además, por el ejemplo que nos han dejado mis papás y el de mis tres hermanas mayores que están felizmente casadas, Alexandra, Adriana y Ángela, sé que es para toda la vida”, afirma.

La boda fue muy íntima, solo con la familia y amigos más allegados. “Solamente estuvieron personas que de verdad nos quieren y que siempre han estado a nuestro lado”, resalta Caro.

Y aunque la actriz estaba con muchas obligaciones profesionales que le dejaban poco tiempo para la planificación, tuvo la ayuda de Nico, como le dice de cariño. La ceremonia, que tuvo un tinte cubano por el cariño que Carolina le tiene a su personaje de Lola en la novela Celia, fue preparada al detalle y juntos decidieron desde la música hasta el color de las flores, para lograr una boda perfecta, como ambos lo soñaron, la misma que se llevó a cabo en el Indian Creek, un exclusivo condominio con vista a Biscayne Bay, donde han vivido celebridades.

Como no podía ser de otra manera La Gaita cantó. Le cambió la letra al bolero Contigo en la distancia, y coreó: “Contigo en esta vida amado mío estoy…”, lo que causó mucha emoción entre los familiares e invitados.

Su historia de amor comenzó hace siete años en Bogotá, gracias a una amiga de la infancia que los presentó. Fue amor a primera vista, dice, pero recuerda que a pesar de que desde el primer momento lo vio churrísimo y se sintió atraída por el hijo de Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, primero le cayó pesado. Como es colomboamericano, Nico hablaba con sus amigos en inglés y ella no entendía a son de qué, si estaban en Colombia.

Una semana después él la invitó a comer. Se conocieron más y desde ahí ella supo que él sería el hombre de su vida y su apoyo incondicional. Después de enamorar tres años decidieron vivir juntos y como su número es el cuatro, el día que cumplieron cuatro años y sin mayor preámbulo ni detalles de por medio, le pidió que se casen pero finalmente y hace dos que sellaron su amor ante las leyes de los hombres.

“No pude encontrar mejor compañero de vida. Me ama como soy y con lo que hago, es un hombre muy entregado, fiel y respetuoso. Ser pareja de una actriz no es fácil, pero él me da todo su apoyo incondicional. Por ahora estamos disfrutando el matrimonio a plenitud y no pensamos en tener hijos. No es una prioridad porque cuando sea mamá quiero dedicarle tiempo al 100% a mis hijos, como lo hizo mi mami con nosotros en casa”, indica la actriz.

Delicada figura

Es dueña de un bellísimo rostro y de una figura, tan bien cuidada, que hasta hace poco en las redes sociales y en algunos programas de farándula la calificaron de anoréxica. A lo que categórica Carolina responde que nunca lo ha sido ni lo será. Más bien explica que desde sus 14 años sufre de gastritis y de úlceras, razón por la que siempre cuida su alimentación.

“Más bien como harto y cada tres horas, pero sanamente y tomo mucha agua, que es algo sin lo que no puedo pasar. Además hago ejercicios todos los días. Voy al gimnasio tres veces por semana y los otros días paso clases de baile”, cuenta.

Y sí que sabe bailar. En las redes sociales constantemente la actriz sube videos con sus profesores de danza donde demuestra sus grandes dotes y es que todo lo que tenga que ver con la música le apasiona.

Asegura que las críticas no le molestan porque sabe que todo mundo habla por todo y por nada, sino que más bien para ellas son bienvenidas porque demuestran la atención que le ponen a su trabajo.

“Hablan si engordas o si adelgazas, si haces o no, si vas o vienes. A mí me encanta caracterizarme y generar cambios en la construcción de mis personajes.

Eso me ha valido el reconocimiento del público. Actuar como cubana, luego como una aguardientera y ahora como una niña paisa de 14 años, es lo que me apasiona de mi trabajo”, dice, luego de referirse a las fotos en la que su bien delicada figura se convirtió en un hermoso lienzo.

¿Cirugías? Cree que no las necesita, porque se siente satisfecha con su figura y cree que sin operaciones quirúrgicas sí hay paraíso y que la autoestima de una persona no puede basarse en lo que tiene o en lo que le sobra en su cuerpo.

Un duro golpe

Carolina viene de una familia muy unida y numerosa. Para ella sus padres y hermanos son lo máximo y le hace el día pasar tiempo con ellos, ya que gracias a Dios, viven en la misma ciudad. Algo que no deja de hacer a diario es hablar con sus papás.

“Soy muy apegada a mi familia. Ellos son mi vida entera, mi todo y eso lo entiende la gente con la que trabajo. Me encanta pasar mi tiempo libre con mis seres queridos, porque no sé si quizá mañana estemos todos juntos, como pasó con Germán, el único hijo varón, el menor y el consentido de las cuatro hermanas. Él murió cuando tenía 20 años en un trágico accidente aéreo, mientras realizaba las prácticas para convertirse en piloto comercial. Fue el momento más duro que marcó nuestras vidas”, dice con tristeza la Chirlobirlo, como la llama su padre, aunque luego se repone y afirma que, como buena creyente, sabe que está en un mejor lugar y que hace siete años que ya tiene a su ángel.

Por la actuación se ha perdido algunos eventos familiares, pero La Gaita trata siempre de organizarse para estar presente en los momentos más importantes.

Así como es muy apegada a su familia, Carolina cuenta que sigue manteniendo a sus tres amigas de la infancia, con las que es muy unida hasta ahora.

La Caro, está olvidada

“No me arrepiento de nada, porque todo lo que he vivido, bueno o malo, es un proceso que me ayuda a crecer y me hace ser la persona que soy. Sé que aún me queda mucho camino por recorrer y que en mi recorrido seguro tendré muchos aciertos pero también equivocaciones. Me falta tanto por aprender, pero también mucho por disfrutar”, finaliza actriz, después de señalar que quiere buscar un tiempito para dedicarse un poco a Carolina Gaitán, porque con tanto trabajo la tiene un poco olvidada.

Muy sensual. Con una pequeña tanga posó para la revista de hombres Don Juan. La Gaita dice que fue como un regalo para su esposo, que la apoya en todo sentido.

Fuente: eldeber.com.bo