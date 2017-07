Gobierno y Policía descartan que bala policial haya impactado a gerente de EuroChronos

“Cómo se le va a meter a la mente de las personas que nosotros podemos disparar cuando hay una persona en esa situación”, afirmó el comandante de la Policía de Santa Cruz, Rubén Suarez. El viceministro Aparicio mostró un video del disparo del delincuente que tomó como rehén a Lorena Tórrez

Policias vigilan el ingreso a la joyería Eurochronos en Santa Cruz, tras el atraco frustrado de cuatro delincuentes. Foto: Ministerio de Gobierno.

No quieren dejar dudas sobre el accionar policial en el atraco frustrado. El Gobierno y la Policía coincidieron en asegurar que el disparo que mató a la rehén Lorena Tórrez provino del arma del delincuente que la usó como escudo humano y que el operativo ejecutado en el centro cruceño se enmarcó en protocolos internacionales para casos de enfrentamiento.

Un grupo de delincuentes, entre ellos dos brasileños, atracó la mañana de ayer la joyería EuroChronos, ubicada en el centro de la capital oriental. Al verse descubiertos cuando salían con el botín toman a cuatro rehenes, una de ellas Tórrez, a quien se la ve caer en imágenes de video en medio del estruendo de un disparo de arma de juego.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, expuso la mañana de este viernes en Unitel un video en el que se muestra en una secuencia en cámara lenta la caída de la rehén junto a su captor. Segundos después se ve la trayectoria del disparo del arma de juego con el que el delincuente amenazaba a la rehén por la espalda.

Aparicio describe que la bala impacta en la humanidad de la víctima, quien queda tendida en el lugar de los hechos. Pierde la vida durante una cirugía.

Inmediatamente después se activa la reacción policial. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer, poco después del hecho, que la reacción policial se dio, precisamente, luego que el delincuente hiere de muerte a la que resultó ser gerente de la joyería, que ya había sido víctimas de atracos anteriores.

En el operativo pierden la vida tres de los delincuentes, dos de ellos brasileños, y el teniente Carlos Gutiérrez, quien formaba parte del operativo para neutralizar al grupo delictivo.

“Solamente quiero decir: Somos profesionales competentes, y aquí no hay conjeturas. Cómo se le va a meter a la mente de las personas que nosotros podemos disparar cuando hay una persona en esa situación, por eso no quiere entrar en detalles, pero nosotros somos competentes y se lo garantizo yo que no es así”, afirmó el comandante de la Policía de Santa Cruz, coronel Rubén Suárez, consultado en PAT sobre de dónde salió el disparo que hirió de muerte a Tórrez.

Dos miembros, un hombre y una mujer, del grupo delictivo fueron capturados y presentados ayer. Romero vinculó a los delincuentes con la organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC), en tanto que Aparicio aseguró que el grupo fue completamente neutralizado.

Aparicio aseguró que el operativo cumplió con los procedimientos internacionales frente a acciones delictivas. “La Policía ha actuado de acuerdo a todos los protocolos que existe a nivel internacional en caso de enfrentamientos, no existió un intento de negociación o de contacto de parte de los delincuentes”, insistió.

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz