Ha automatizado su trabajo y solo le dedica una hora al día. Su jefe no lo sabe: ¿debería?

El susodicho ha escrito un post en ‘The Workplace Forum‘ en el que revela que trabaja solo 1-2 horas semanales, pero que sus jefes creen que hace la jornada completa. Antes pasaba sentado frente al ordenador todo el día como la mayoría de nosotros, pero el ‘listo’ ha desarrollado un programa informático que hace las tareas por él. El hombre solo pasa de 60 a 120 minutos a la semana, y cobra como los compañeros que laboran ocho horas diarias.

¿Cómo lo ha hecho? Muy fácil (para él): con ayuda de un ‘script’, un sencillo programa que se utiliza para automatizar determinadas tareas en nuestro ordenador. Nuestro protagonista lo hace a través de una hoja de cálculo, y el tiempo que le sobra (casi todo el día) lo dedica a disfrutar de la vida y de su hijo. “Lo he estado haciendo durante 18 meses. He ido perfeccionando la técnica hasta tal punto que hace seis meses descubrí cómo el programa hiciese todo por mí. Quizá invertía unos 10 minutos en cambiar la hoja de cálculo y ejecutarla a través del programa”, confiesa.

“¿Se lo digo a mi jefe?”

Pensarás “¡qué p*** crack!”. Pues, amigo, como en todo no es oro todo lo que reluce: él no es del todo feliz, pues sabe que no está haciendo lo correcto y no sabe si debe decírselo a su jefe.

“Ahora el problema es, ¿lo confieso? Si lo digo, probablemente, se quedarían con el programa y se desharían de mí. No trabajo para la típica empresa donde la antigüedad es valorada, pues tienen un sistema en el que guardan todos los datos de los clientes desde el comienzo, así que solo necesitan a alguien para mantenerlo”. Y ese puede ser él, tu primo o el vecino del cuarto.

Está claro que todos somos prescindibles en el trabajo, pero cuando das razones de peso a la empresa, tienes un pie dentro del INEM. Nuestro protagonista lo sabe y por eso, por miedo a que le descubran, finge incluso errores humanos para que los encargados crean que hay una persona detrás del ordenador, y no un programa informático. A pesar de que está encantado con todo el tiempo libre que tiene, la conciencia le dice que no está obrando de manera correcta.

“Al mismo tiempo, no siento que estoy haciendo lo correcto. Una vez que tengo las indicaciones de lo que debo hacer esa semana, lo ejecuto a través de mi programa. Luego, una vez a la semana o así, les digo que he hecho todo y que comprueben si es correcto. Incluso a veces inserto unos errores aquí y allá para que parezca que ha sido realizado por un humano y no por una máquina“.

Aunque está feliz sin pegar palo al agua, la mala conciencia le reconcome. Se pregunta si debería decírselo a sus jefes. ¿Tú qué opinas?

Con este sistema, emplea de una a dos horas a la semana. Y cobra como sus colegas que pasan cuarenta horas frente a la pantalla. “Estoy recibiendo un salario a tiempo completo. Realmente disfruto de mi tiempo libre, pero ¿sería poco ético continuar haciendo lo mismo sin decirle nada a la empresa? La compañía nunca ha indicado que están insatisfechos con mi comportamiento. De hecho, están recibiendo exactamente lo que piden”, escribe.

La mayoría de comentarios en respuesta al post le recomiendan que no diga nada a los jefes. Si hace su trabajo ¿qué importa cómo o cuánto tarde? ¿No? ¿Tú qué opinas? ¿Debería decirlo a la empresa?

¿Las máquinas nos quitarán el trabajo?

La confesión de este hombre reabre un debate que lleva años quitando el sueño a muchos: ¿la automatización nos quitará el empleo a los mortales? El miedo a que las máquinas acaben con el trabajo que desempeñan los hombres y, por tanto, con su sustento, es tan antiguo como la propia industria. A principios del siglo XIX, los trabajadores ingleses se organizaron en uno de los primeros movimientos obreros, el ludismo, con el objetivo era acabar con las máquinas que, pensaban, eran las responsables de los despidos y los bajos salarios. Actualmente, el ludismo sigue muy presente y tiene más argumentos que nunca.

Al respecto, un informe publicado por Pew Research Center, que cuenta con la opinión de 1.800 académicos y expertos en industria, trabajo y nuevas tecnologías, mostró que la mitad de los participantes en el estudio creen que las máquinas acabaran con la mayoría de trabajos en 2025, y no solo los manuales; la otra mitad cree que el avance de la robótica, por el contrario, creará más trabajo del que quite. Además, las opiniones están repartidas casi por igual entre los distintos campos profesionales.

Un reciente informe de OCDE situaba a España, Austria y Alemania como los más afectados por la revolución robótica

Los hay que apuntan hacia la llegada de una cuarta revolución industrial que traerá un nuevo paisaje económico y laboral más mecanizado en el que los robots y, en general, la inteligencia artificial están llamados a ocupar un papel cada vez más determinante en el sistema productivo.

Y en España el panorama no es alentador: un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) situaba a nuestro país, Austria y Alemania como los más afectados por la revolución robótica. En concreto, la cuarta revolución industrial obligará a sustituir hasta un 12% de los empleados en estos tres países, frente a una media del 9% en la OCDE. El asunto es serio, y el miedo del trabajador mencionado por ser despedido parece, en vista a los informes, totalmente racional.

