Hablemos de la (triste, triste, triste) caída en desgracia de Aaron Carter

La exestrella infantil que vivió la fama a la sombra de la de su hermano Nick ha sido detenido por segunda vez por posesión de drogas.

Aaron Carter (Florida, 1987) cumplirá 30 años en diciembre, pero su rostro parece el de un hombre de 40 y pico. Está delgado, avejentado y tiene ese aspecto tan característico de un tren sin frenos que está a punto de estrellarse mientras la industria mira de reojo. Tampoco con demasiada atención: Carter ni siquiera es ya tan famoso como para que interese su decadencia. Pese a eso, hoy aparece en algunos medios tras ser detenido por conducir ebrio y en posesión de marihuana.

En un mundo en el que los medios han mostrado verdadera obsesión por las caídas libres de Britney, Justin o Lindsay, sorprende que hayan ignorado la de Aaron, cuyo caso es probablemente muchísimo más triste que el de estos niños prodigio porque él, en primer lugar, nunca lo fue.

Él era el hermano de un niño prodigio, Nick Carter, el miembro más joven de los Backstreet Boys y el que más atraía la atención de las fans por su aspecto de all american boy y su perfecto peinado de poeta con raya al medio y minimelena cayendo a los lados de dos ojos azules. La operación de convertir a Aaron Carter en una estrella de la canción fue una de esas desvergüenzas de una industria ávida de arañar ventas donde sea. En 2016, durante una entrevista para la sección Where are they now del canal de Oprah Winfrey –un espacio especialmente humillante no solo por su nombre, sino porque Oprah no lo considera suficientemente importante como para presentarlo ella misma– Carter declaró sobre los comienzos de su carrera: “Creo que no tenía voz para cantar. Creo que lo hacía fatal, pero lo planearon como una broma y yo después me empeñé en ser bueno”.

Los padres de Aaron eran sus managers. Empezó a cantar y a hacer giras para telonear al grupo de su hermano, así como a coetáneas como Britney Spears, desde los siete años. “La gente no entiende mi historia ni lo compleja que es”, añadió en el espacio de la cadena de Oprah. “Hubo muchísimas negligencias por parte de mis padres, hubo mil cosas que no hicieron bien. Pero a la vez pensaba que el dinero no es lo más importante”. Como resultado de esas negligencias, siempre según la versión el propio Aaron, los 20 millones de dólares que debía haber obtenido cuando cumplió los 18 como parte de sus ganancias se quedaron en dos… y descubrió que debía cuatro a Hacienda.

Todo ese dinero venía de una carrera que nadie se tomó en serio excepto él. No hay en sus cuatro discos de estudio rastro de algún productor de cierto renombre. Sus tres primeros álbumes se conbidieron únicamente para contentar al público de Disney Channel o Nickelodeon, el mismo que está destinado a observar esos discos, pasados unos años, como una vergüenza y no como un tierno recuerdo o una joya vintage. Estos son sus títulos. Atención a cómo el nombre de Aaron está incluido en todos, por si alguna clienta de 6 años tenía dificultades para recordar cómo se llamaba su artista favorito:

Aaron Carter (1997)

Aaron’s Party (Come get it) (2000)

Oh Aaron (2001)

Entre sus canciones, algunos títulos como:

Iko Iko

My Internet girl

Hang On Sloopy

Oh Aaron, a dueto con su hermano Nick

Not too young, not too old

Cuando Aaron pudo publicar un disco en el que ninguna canción llevaba su propio nombre y cuyos títulos incluían en su totalidad palabras que aparecen en el Oxford Dictionary, ya nadie estaba dispuesto a escuchar: su cuarto disco Another Earthquake! vendió 41.000 copias su primera semana, 23.000 la segunda y desapareció de las listas de éxitos. Su público Disney ya no estaba allí. No ha publicado ningún otro disco desde entonces. A los 15 años, cuando cualquier adolescente está pensando en qué carrera va a elegir para ganarse la vida, Aaron ya había terminado con la suya.

A partir de aquí, Carter dejó de interesar a las adolescentes y empezó a interesar a la prensa. Alternó romances con Hillary Duff y Lindsay Lohan, se enfrentó en los tribunales a Lou Pearlman (el oscuro empresario que creó a Backstreet Boys y ’Nsync y cuyas mayores pasiones eran el dinero, las boy bands y los boys en sí mismos), intentó ser actor en la semiautobiográfica Popstar (2005) y participó junto a su hermano Nick en el reality show House of Carters, del que se emitieron únicamente 8 episodios entre octubre y noviembre de 2006.

Después llegó lo interesante.

En septiembre de 2006 propuso matrimonio en Las Vegas a la exmodelo de Playboy Kari Ann Peniche. Peniche había sido previamente pareja de su hermano Nick y conocía a Aaron desde hacía cinco días. El compromiso, tras anunciarse a la prensa, se rompió menos de una semana después.

En febrero de 2008 fue detenido por la policía de Texas por posesión de marihuana. Pasó una noche en el calabozo.

“Creo que no tenía voz para cantar. Creo que lo hacía fatal, pero lo planearon como una broma y yo después me empeñé en ser bueno”

En 2009 participó en Dancing with the stars (el Mira quién baila americano) durante una edición que fue más publicitada por su baja audiencia que por sus coreografías.

En 2010 anunció que había comprado una parte de una pizzería en Fort Lauderdale y que los cinco primeros fans que se acercasen a comprar un trozo de pizza lo encontrarían a él mismo sirviéndosela.

En junio de 2010 declaró que estaba preparando un nuevo álbum y acompañó la promoción de fotos en las redes en las que mostraba sus nuevos músculos y publicitada un gimnasio. El álbum nunca vio la luz.

En enero de 2011 ingresó en un centro de rehabilitación en California.

En junio de ese mismo año declaró durante una entrevista con la revista OK! Magazine que Michael Jackson le había dado cocaína a los 15 años.

En julio aclaró que él nunca había dicho tal cosa.

En 2012, mientras Aaron recuperaba parte de su brillo y recibía buenas críticas en la obra del off-Broadway The Fantasticks, Leslie Carter, hermana de Aaron y Nick, falleció repentinamente.

En noviembre de 2013 se declaró en bancarrota, alegó que no disponía de efectivo alguno y que la suma total de sus propiedades alcanzaban únicamente los 8.232,16 dólares.

En 2016, durante una de las giras que organiza para mantenerse a flote, una admiradora le pidió en Virginia que cantase I want candy, uno de sus éxitos de la infancia. Aaron, empeñado en mostrarse como un artista adulto que solo canta los singles más recientes que ha ido publicando de forma independiente, se niega y explica: “No, eso no va a ocurrir. Tengo 28 años, cariño, he crecido”. El artista que llenaba estadios taloneando a su hermano a los 10 años ve entonces como las asistentes a su concierto en el pequeño local empiezan a abuchearlo.

“Desde que tengo 18 años he estado intentando arreglar mis problemas de bancarrota de la manera menos vergonzosa para mí mismo y para proteger a la gente que está afectada por esto”, declaró en 2016. Observar la carrera de Aaron y cómo intenta mantenerse a flote no es solo doloroso por sus tumbos y sus intentos de ser algo más que carne de nostalgia para pequeños locales de la América profunda, sino porque todo eso ni siquiera es pasto para memes ni bromas en Internet. Aaron, que fue una estrella infantil e hizo ganar a la industria, según él, 200 millones de dólares, ya ni siquiera es tan famoso como para eso.

Solo así se explica que su vídeo para Fool’s gold, uno de los singles con los que intentó volver a las listas de éxitos en 2016 y en el que, todo hay que decirlo, su interpretación vocal es bastante buena para la vida errática que llevaba, no se convirtiese en una gigantesca broma para nutrir cincuenta cuentas de Tumblr. Atención a las coreografías, a su ropa, a las poses y atuendos de la desafortunada modelo que hace de chica del vídeo, al maquillaje de Carter, a su gorra, a sus tatuajes y a a cómo toca un piano que solo está pintado en su antebrazo.

Por cierto, en abril de este año Carter anunció, a sus 29, que lanzaba una nueva versión de I Want Candy.

Fuente: revistavanityfair.es