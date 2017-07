Habló Luciana Salazar: su alegría tras la noticia sobre su maternidad

La mediática realizó anoche el anuncio en Instagram. Y hoy dio detalles en una entrevista con la revista Gente.

Salazar también realizó una producción de fotos para la publicación.

Estes lunes, Luciana Salazar (36) sorprendió a todos al revelar a través de las redes sociales que en poco tiempo se convertirá en madre. ¡Sí! Luego de tantos rumores al respecto y una larga lucha por cumplir el mayor deseo de su vida, la voluptuosa mediática contó en su cuenta de Instagram que está muy “feliz, agradecida y emocionada” por la increíble noticia.

“Hoy se cumplen casi 18 semanas de aquel día en el que Dios me daba la posibilidad de cumplir el sueño de mi vida. Estoy tan feliz, agradecida y emocionada que no tengo palabras para expresar lo que siente mi corazón en este momento. Hoy lo puedo compartir con todos esta historia de deseo, lucha y amor. Todo por vos mi bebé”, aseguró la ex pareja del economista Martín Redrado (55), quien al parecer no quiso acompañarla en este particular y especial momento de su vida.

A través de su cuenta de Instagram Luciana anunció la feliz noticia.

Es que Luli se convertirá en mamá a través de un vientre subrogado y la elección de un donante anónimo en los Estados Unidos. Además, el ex presidente del Banco Central de la Nación no la acompañaría en esta etapa. Pero eso no es todo. Sucede que Salazar contó muchos pormenores de este especial momento de su vida en la última edición de la revista Gente, en cuya tapa además posó muy sexy con un body de encaje nude.

Luciana Salazar es la tapa de la última edición de Gente.

En detalle, la también sobrina de Evangelina Salazar y Ramón Palito Ortega contó que será mamá de una nena que nacerá en diciembre y se llamará Matilda. “Hoy puedo gritar: ‘¡Voy a ser mamá!‘”, le dijo Luciana a la publicación de Atlántida, donde aseguran que por la llegada de esta beba la mediática debió terminar su relación de siete años con el economista antes mencionado, a quien ella calificó como: “La historia de amor más grande de mi vida“.

Cabe destacar que la ahora ex pareja confirmó su ruptura definitiva hace apenas unos días, cuando el ex funcionario del Gobierno kirchnerista compartió en su cuenta de Twitter un comunicado firmado por él y su ahora ex novia que decía: “Queremos comunicarles que después de mucho diálogo y reflexión decidimos poner fin a nuestra relación, ya que el amor que nos tuvimos ha terminado. Guardamos los mejores recuerdos y experiencias de los tiempos compartidos y un profundo respeto entre nosotros. Lo firman Luciana y Martín”.

La última foto que Luli subió junto a Martín en su Instagram es del 8 de junio.

Fuente: clarin.com