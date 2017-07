Habrá control antiexplosivos a pasajeros de BoA y American en vuelos directos a EEUU

Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (SABSA) analiza en qué aeropuertos se instalarán los dos detectores de explosivos. Pasajeros nacionales e internacionales que no viajen al país norteamericano de manera directa no serán sometidos a este control.

El Alto. BoA es una de las empresas que efectúa vuelos a EEUU. Foto: Pedro Laguna

Pasajeros de Boliviana de Aviación (BoA) y American Airlines (AA) que realicen viajes directos a Estados Unidos serán sometidos a pruebas de control con detectores de trazos explosivos que Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (SABSA) adquirirá en 90 días.

“Son varias aerolíneas que operan, pero las que hacen vuelos directos de Bolivia a Miami (EEUU) son BoA y American Airlines. Son las dos líneas las que estarían sometidas a estos controles”, señaló a La Razón Roberto Carlos Cortez, gerente regional de SABSA El Alto.

El 28 de junio de 2017, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) de EEUU emitió una normativa de seguridad aérea que dispone que los operadores aéreos con destino a ese país deben escanear los equipos electrónicos como tablets, computadoras y otros (más grandes que un smartphone) con detectores de trazos explosivos.

“Es una determinación del nivel propio de ese país, no es al Estado boliviano, sino que a las aerolíneas que operan hacia Estados Unidos”, dijo el ejecutivo. SABSA está adquiriendo dos equipos de estas características por cerca de $us 100.000, cada una a $us 50.000. La inversión proviene de recursos propios de la entidad.

Esta revisión consiste en verificar si hay “restos de explosivos”. Pasajeros nacionales e internacionales que no viajen al país norteamericano de manera directa no serán sometidos a este control.

“Ya hemos hecho la orden de compra. Estos aparatos serán importados y estimamos que el tiempo de llegada será en 90 días, mas estamos realizando gestiones para que el plazo sea menor”, explicó Cortez. Aún se evalúa en qué aeropuertos internacionales del país se ubicarán estos dos equipos, pero serán colocados en el pasillo de conexión o cerca al punto de partida de la aeronave. (13/07/2017)

La Razón / Micaela Villa / La Paz