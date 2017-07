“Háganle, aprovechen”: Denuncian a seis futbolistas de la liga de Colombia por violar a una mujer

Imagen ilustrativa

Según la denunciante, el pasado 31 de enero, cuando el equipo ganó el título de la Superliga 2017, ella y otras mujeres trabajadoras sexuales fueron contratadas por el club de fútbol para celebrar su victoria.

Aunque la denuncia sobre la violación de una mujer por seis futbolistas de la liga profesional de Colombia fue presentada hace cinco meses, a principios del pasado mes de febrero, el caso ha salido a luz este viernes. El periódico ‘El Espectador‘ ha conseguido revelar partes de la investigación que involucra a deportistas del club bogotano Independiente Santa Fe.

“Ella estaba desnuda y les dijo que no, pero el futbolista que estaba con ella intervino para decir: ‘Háganle, aprovechen‘”, reza el artículo del diario, que no reveló los nombres de los supuestos agresores.

Luego los futbolistas se quitaron la ropa y la violaron sin su consentimiento. “Me cogían fácil, como un muñeco, me volteaban de todas las formas […] y cada uno lo hizo conmigo. Yo no quería, pero no me dejaban ir”, recordó la denunciante. Además, la mujer indicó que el segundo deportista no quiso pagarle los 500.000 pesos acordados, por lo que decidió formalizar una denuncia ante la Fiscalía.

Por su parte, los directivos de Independiente Santa Fe confirmaron que el evento del que se habla sí que lo organizó el club, si bien el asunto “exclusivo”, que ocurrió después, no fue de su responsabilidad.

