‘Hago cosas que me hacen feliz’

Imparable. Madre y artista presentará su próxima obra en agosto y lanzará una colección de ropa y objetos de diseño.







Roxana Hartmann es un brote de creatividad. La artista plástica cruceña no para. Acaba de llegar de Europa, donde expuso su arte, y ya organiza su próxima muestra que será inaugurada en agosto. Paralelo a ello, también prepara el lanzamiento de su colección de ropa y objetos de diseño. Galerías de arte de Barcelona, París y Berlín fueron visitadas por la artista que a veces necesita tirar el pincel y combinarla con una buena dosis de soledad. “Disfruto mucho y valoro estar sola”, confiesa. Madre de Analía y Juan Francisco, cumplirá 40 años a finales del 2017. “No sé si es la edad pero estoy en ese momento en el que soy solo yo, y no busco agradar a nadie”, dice entre risas y sentada en su taller, al que ella llama un universo lleno de elementos que le dicen “cosas”.

Segura de vivir el presente, no como un cliché, sino teniendo noción de un futuro, fue la encargada de dar una charla de su arte en París, que por cierto fue bien recibida. Pero no todo fue trabajo en su último viaje. “También tomé conciencia sobre mi existencia como madre, mujer y artista”, recuerda la incansable pintora a la que el jazz, el rock, la trova, las velas y comida no le pueden faltar mientras da vida a sus obras. Pero la “Hartmann”, denominativo que da nombre a su blog, también escribe y lo viene haciendo hace tiempo, solo que en estos días ha creado un sitio para hablar sobre sus viajes.

¿Cómo recepcionó el público europeo su obra? La respuesta fue de querer saber y ver más. Una muestra llevó a participar en la otra. Ahora estoy trabajando para entender y proponer mi trabajo de otra manera, generando otros resultados. Falta mucho por recorrer, la cosa recién comienza.

¿Cómo es ser una artista boliviana afuera? Primero te das cuenta que el mundo gira y uno tiene que estar en ese movimiento. De que sin duda hay una etiqueta de arte latino o boliviano, puede ser. Porque puedes viajar y estar encapsulado, o ver el mundo. Amo mi país y las personas por eso quiero que mi obra transcienda. No hago lo que hago para que me saquen en portada, sino que para que en vida y más aún cuando mueran digan esto propuso.

¿Cómo se anima al diseño de ropa y objetos? Trabajo con diseño. No es que vaya a ser diseñadora de moda solo van a ser tres o cuatro prendas. Eso sí, voy a poner énfasis en los objetos. Y también voy a dedicarme más al diseño de espacios. Se trata de hacer cosas que me hacen feliz.

¿En qué estado de ánimo crea sus obras? Para mí la inspiración no existe, creo que toda creación es el resultado de un proceso. Voy a inaugurar una exposición el 9 de agosto y es resultado de un año de trabajo. En todo ese proceso han pasado cosas. En realidad estoy en un constante estado de creación, pero, eso sí, produzco más cuando estoy con conflictos.

¿En algún momento dejó de pintar? Un espacio en el que dejé de hacerlo fue la muerte de mi madre. Pero desde ahí no me ha vuelto a ocurrir.

¿Cómo ha equilibrado sus distintas facetas? Con los horarios, si bien me encanta tomar cafecito con mis amistades, soy muy estricta en este aspecto.

¿Qué le dicen sus hijos de su carrera artística? Los dos tienen un lenguaje plástico. Analía dice que va a estudiar diseño de moda y me parece que le iría muy bien. Juan Francisco, creo que tiene una tendencia más a diseñar espacios. Cada uno será lo que quiera ser. Siempre les digo que la mejor herencia que les voy a dejar es lo que soy y hago.

¿Cómo se siente ahora a poco de cumplir un año más? He aprendido a quererme a mí misma, pero no por seguir la regla de una frase hecha, sino de verdad. Me quiero con el desorden que puedo tener en algunos aspectos y la magia en otros. A mi edad soy lo que soy tanto en mi vida como en mi trabajo.

¿Alguna vez ha soñado un cuadro? Creo que lo que sucede es que cuando estoy despierta ando hilvanando tantos pensamientos que no distingo entre aquello que soñé en la noche o imagino en el día.

Fuente: eldia.com.bo