Hay “altísimos riesgos” en recuperar las barcazas chinas: Ministro de Defensa de Bolivia

Ministro Ferreira dice que hay “altísimos riesgos” en recuperar las barcazas

La Paz, 4 de julio (ANF).- El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, sostuvo este martes que recuperar las 16 barcazas y dos empujadores retenidos en China corren “altísimos riesgos” por la posible presentación de otros acreedores.

“Es una actividad comercial que puede salir mal, no sabemos si hay otros acreedores, y cuando sean liberadas las barcazas venga una orden legal y las incauten”, afirmó el ministro de Defensa, Reymi Ferreira en el informe presentado ante la Cámara de Senadores.

La Empresa Naviera Boliviana (Enabol) pagó en 2009 $us 30 millones a dos empresas chinas por la construcción y compra de los pontones, sin embargo éstas nunca llegaron al país y permanecieron en un astillero en territorio chino, lo que generó una deuda millonaria por almacenaje.

“Es muy complicado, poner los 17 millones de dólares que faltarían de una inversión de $us 30 millones, de repente no sería imposible para el Tesoro, el tema son los altísimos riesgos que se corren”, afirmó la autoridad.

Respecto al proceso judicial en el país por este caso, indicó que se encuentra a la espera de la notificación para el inicio del juicio oral. El Ministerio de Defensa presentó la denuncia en julio de 2012 por supuestos delitos de acción penal pública contra el almirante Freddy Vallesteros, el capitán Fidel Gamboa y otros 20 implicados.

Ferreira señaló que el Ministerio de Defensa recibió a mediados de marzo una auditoría que realizó Enabol y que sirvió para determinar la posible responsabilidad penal de la empresa China Electronic que avaló las boletas de garantía.

El senador de Unidad Demócrata, Oscar Ortiz, solicitó fijar responsabilidad sobre la no ejecución de las boletas de garantía, “investigación que será abierta para determinar si la misma recae en el Banco Central de Bolivia o Enabol (Empresa Naviera Boliviana).

Destacó el riesgo y la inseguridad de no recuperar las barcazas así se inviertan $us 17 millones más.

“Resultado, el Estado boliviano tiene más de Bs 200 millones invertidos en unas barcazas que no puede recuperar y necesitamos invertir más de $us 17 millones para ver si se pueden recuperar y aún así no existe la seguridad de que en China se nos reconozca la propiedad de esas barcazas”, destacó el senador que solicitó el informe al ministro de Defensa.