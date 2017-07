Hermana de Reynaldo Ramírez: “Fui al Defensor y la prensa, pero no me abrieron las puertas”

LA PAZ |

Gabriela, hermana de Reynaldo Ramírez, reveló que en la búsqueda de justicia para su familiar, que fue condenado a 30 años de cárcel por un error, incluso optó por acudir a la Defensoría del Pueblo y a los medios de comunicación, pero en ninguna de esas instancias recibió el apoyo que esperaba.

“Yo sabía que mi hermano era inocente por eso luché (por su libertad), toqué varias puertas, fui al Defensor del Pueblo, hasta a la prensa, fui a todo lugar, pero no me abrieron las puertas para demostrar mis pruebas“, dijo al programa de televisión “Que No Me Pierda”.

Sin embargo, Gabriela siguió luchando para tratar de demostrar la inocencia de su hermano y en ese proceso, pese a que logró conseguir pruebas que determinaban que su familiar no estaba en el lugar del asesinato de Verónica Menacho, se dictó la sentencia condenatoria.

“Cuando se dictó la condena a 30 años, yo entré en desesperación tanto que discutimos en mi familia, otro de mis hermanos me dijo ‘tú no pudiste sacarlo de la cárcel y lo hiciste condenar’, entonces yo respondí ‘ese Palacio de Justicia de Santa Cruz es un palacio de injusticia’, también dije ‘soy capaz de ir con una dinamita y explotar ahí adentro’ porque yo tenía tantas pruebas y nadie me escuchaba, nadie me daba un minuto de su tiempo para revisar mis pruebas“, afirmó.

Cuando fue consultada si de verdad quería tomar esa extrema decisión, Gabriela respondió: “En serio lo llegué a pensar, porque yo no tengo hijos, no soy casada y estaba desesperada, pensé que así iba hacer justicia por mi hermano”.

El pasado fin de semana se conoció que Reynaldo Ramírez fue condenado siendo inocente después de que la Policía finalmente presentó ante los medios de comunicación al autor confeso del asesinato de Menacho.

Ramírez estuvo privado de libertad durante más de dos años y ahora su defensa, al igual que las autoridades gubernamentales, considera que se debe proceder al resarcimiento económico del afectado.