“Inclínate ante mí, soy tu padre”

Álvaro Riveros Tejada

Parodiando las palabras del siniestro personaje de la Guerra de las Galaxias “Darth Vader”, al darse a conocer ante Luke Skywalker como su padre, hace cuatro días el déspota venezolano Nicolás Maduro le espetó al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, este terrible anatema, añadiendo la exigencia de que debía postrase ante él, a riesgo de revelar todos los sucios entretelones que él y nadie más que él conoce sobre la firma del acuerdo de paz con las FARC, gracias a su intervención y la de Chávez en ese arreglo, añadiendo que sacaría todas las grabaciones y secretos del proceso, para que se sepa lo que se ha burlado con dicho convenio. “Voy a sacar toda la verdad que tengo desde hace diez años” dijo ese mismo día.

Semejante bravuconada, propia de la ignorancia de un soberbio tirano, no habría pasado de eso de no tocar las fibras más sensibles de los intereses del supra poder cubano, que lo consideró un inútil y absurdo ataque a los resultados del tratado de paz, que con tanto denuedo obtuvieron en la Isla y, aun siendo un sainete trucho y burlesco, como su gestor lo califica ahora, no dejó de atraer la atención universal al tan aislado y muy venido a menos régimen castrista. De ahí que las desaprensivas declaraciones del inmaduro dictador, acompañadas de la sorpresiva excarcelación de Leopoldo López, por un arresto domiciliario, no han debido pasar inadvertidas en la Habana, toda vez que López significa para los cubanos el más serio candidato para suceder al castrochavismo y el inminente fin de la mamadera venezolana.

Sin embargo, fuentes bien informadas dan cuenta que tanto las declaraciones en contra de Santos; la virtual descalificación del proceso de paz con las FARC; como la excarcelación de Leopoldo; obedecerían a una tratativa que se estaría gestando entre los círculos cercanos a Maduro, con autoridades norteamericanas, a través de personal del Vaticano, dirigidas a lograr una salida pacífica y opuesta al provocador llamamiento de una asamblea constituyente para este próximo día 30 de Julio, y así evitar un insulso baño de sangre.

Entretanto, sigue latente la susceptibilidad sobre el estado de salud de Leopoldo López que, pese a haberse mostrado muy saludable a la hora de su presentación ante los medios después de su parcial liberación, existe la duda expresada por su esposa; su señor padre; y el alcalde del municipio caraqueño de El Hatillo, David Smolansky, en sentido de que previo a su excarcelación “López sufrió tortura; fue intoxicado y tuvo malestar estomacal seguido de vómitos”.

Conociendo las prácticas de tortura aplicadas a los presos políticos que tuvieron la mala fortuna de caer en las mazmorras de la dictadura comunista, tantas veces denunciadas por sus familiares, no es difícil presentir que dicho tratamiento haya sido empleado en contra de Leopoldo, a fin de evitar su proyección a su destino de un próximo presidente de Venezuela, que no necesite inclinarse ante nadie y menos adoptar a un sátrapa como padre.