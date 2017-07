Investigación de LaMia sin resultados en 7 meses

El avión de LaMia que se accidentó el pasado 28 de noviembre en Medellín – Colombia. | AFP

Josué Hinojosa

Santa Cruz | Los Tiempos.- A siete meses del accidente de la aerolínea LaMia que terminó con la vida de 71 personas, entre ellas miembros del club de fútbol brasileño Chapecoense, las dos investigaciones paralelas que inició el Ministerio Público en La Paz y Santa Cruz no arrojaron resultados contundentes.

Actualmente existen cinco personas imputadas en el caso, de las cuales tres ingresaron y abandonaron los recintos penitenciarios, tal es el caso de Gustavo Vargas Gamboa (exgerente de LaMia), Joons Teodovich (exfuncionario de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) y el hijo del primero, Gustavo Vargas Villegas, quien fungía como jefe de registros de licencias de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Mientras que Marco Antonio Rocha, copropietario de LaMia, y Celia Castedo, funcionaria de Aasana que realizó cinco observaciones al plan de vuelo, se encuentran fuera del país.

A pocos días del siniestro, el Gobierno ordenó la destitución del entonces director de la DGAC, César Varela, y del director de Aasana, Tito Gandarillas, quienes fueron sometidos a un proceso administrativo. Asimismo, el 6 de diciembre del año pasado, el ministro de Defensa Reymi Ferreira anunció que a este mismo proceso sería sometido el anterior director de la DGAC, Virgilio Pereyra, quien otorgó en 2015 el certificado de operador aéreo a LaMia en medio de supuestas irregularidades.

Más adelante, el 28 de diciembre, el Ministerio de Obras Públicas, a través de un comunicado, informó sobre el inicio de acciones legales contra el director regional de Aasana Santa Cruz, Marcelo Chávez, “por no haber prestado la cooperación de manera efectiva en la investigación, como lo manifestaron representantes de Aerocivil-Colombia”.

Sin embargo, sólo Vargas Gamboa, Vargas Villegas y Teodovich fueron privados de libertad, mientras que el Ministerio Público tramitó la orden de captura internacional para Rocha y Castedo.

A pesar de todos los procesos iniciados, la Fiscalía no emitió ningún informe sobre resultados parciales o finales del caso LaMia, mientras que Colombia ya brindó un informe preliminar y prepara el informe final de su investigación para fin de año.

Este medio intentó contactarse con la comisión de fiscales a cargo de la investigación, pero no tuvo éxito. En declaraciones anteriores, la Fiscalía sólo se refirió a acciones complementarias al proceso de investigación, mientras que prefirió no brindar información detallada sobre el cúmulo de papeles que fue secuestrado.

El abogado Jerjes Justiniano, quien asume la defensa de Gustavo Vargas, considera que no existen avances en el proceso investigativo que se centró en las fallas administrativas que pudo tener la aerolínea, como la vigencia o no del seguro, y no en los hechos que provocaron la caída del avión.

Una similar postura tiene Mariano Méndez, abogado de Joons Teodovich, pues considera que no hubo ningún avance en la investigación y que, además, la comisión de fiscales asignada al caso “no tiene una figura clara” de los hechos que derivaron en el accidente de LaMia.

EN COLOMBIA

Luego de presentar el informe preliminar sobre las causas del siniestro, el 26 de diciembre del año pasado, en que determinó que el avión de LaMia se precipitó a tierra por falta de combustible y exceso de peso, Aerocivil de Colombia alista su informe final en el que se brindarán mayores detalles del suceso.

El pasado 22 de junio, un grupo de funcionarios de esta entidad colombiana visitaron la ciudad de Santa Cruz para solicitar al Ministerio Público el acceso a documentos relacionados al caso. Además, se reunieron con Teodovich, Vargas Gamboa y Ximena Suárez, la azafata de la aerolínea que sobrevivió del accidente en Medellín.