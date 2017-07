¡Jack, Karen, Will y Grace ya están aquí y de la mejor manera!

Solo podemos decir: ¡Gracias!

El 28 de septiembre de este año tenemos una de las citas más esperada por todos en la TV. Ese es el día en el que finalmente estará de regreso una de las más legendarias series: Will & Grace.

Desde que se conoció la noticia de que una vez más veríamos en pantalla a Debra Messing, Eric McCormack, Megan Mullally y Sean Hayes, en sus recordados roles de Grace, Will, Karen y Will, cada adelanto que nos han dado es otra gran excusa para no querer perdérselo.

Recientemente, publicaron un nuevo clip en el que anuncian que están listo para empezar la fiesta.

Ahí, podemos ver el grandioso equipo que son, incluyendo a Karen darle una cachetada a Jack para luego besarse apasionadamente.

Luego de que se anunciara que el regreso de Will & Grace contará con 10 episodios que se transmitirán entre 2017 y 2018, NBC se dio cuenta que no son suficientes y decicieron agregar 2 más.

Según Deadline, se espera que la nueva temporada recoja las historias de los personajes una década después del final. Por suerte, además de el elenco original, tenemos la garantía de que las cosas serán como hace 18 años…

Debra conversó con E! News y dijo: “Me han asegurado nuestros brillantes creadores del show que han recreado de forma muy rápida y mágica un universo en el que todos estamos juntos. El show está en las buenas y familiares manos de los creadores/productores ejecutivos Max Mutchnick y David Kohan, junto con James Burrows, quien dirigió cada episodio de la serie original.

Fuente: eonline.com