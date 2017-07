Judiciales. 12 de 14 habilitadas tienen su cupo asegurado en la papeleta

En las judiciales se elegirán a cinco magistrados titulares y cinco suplentes para el Tribunal Agroambiental, y a tres titulares y tres suplentes para el Consejo de la Magistratura.

De las 14 mujeres postulantes al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental Plurinacional que están habilitadas, 12 ya tienen asegurado su espacio en la papeleta de sufragio para las elecciones judiciales del 3 de diciembre.

El fin de semana, la Comisión Mixta de Justicia Plural, que evaluó a los postulantes, habilitó a 47 aspirantes. Del total, el pleno de la Asamblea Legislativa -donde el Movimiento Al Socialismo tiene más de dos tercios- elegirá a los candidatos que figurarán en la papeleta de votación.

De las 14 mujeres habilitadas, seis postulan al Consejo de la Magistratura y ocho, al Tribunal Agroambiental.

De las seis postulantes al Consejo de la Magistratura, cinco ya tienen su cupo asegurado para figurar en la papeleta de la elección de autoridades judiciales. Sólo una quedará en el camino. Similar situación ocurre en el caso del Tribunal Agroambiental, pues de las ocho postulantes habilitadas, siete estarán en la papeleta.

El reglamento de preselección de postulantes, en su artículo 25, establece que la Asamblea Legislativa preseleccionará para el Tribunal Agroambiental hasta un número de 14 postulantes y para el Consejo de la Magistratura hasta 10 postulantes, garantizando, en ambas entidades, que el 50% de las personas preseleccionadas sean mujeres y que haya la inclusión de postulantes de origen indígena originario campesino.

A criterio de la diputada del Partido Demócrata Cristiano Norma Piérola, la participación y rendimiento de las profesionales fue destacada porque obtuvieron puntajes superiores a los que alcanzaron los varones.

De acuerdo a la lista que aprobó la Comisión Mixta de Justicia Plural, la postulante al Tribunal Agroambiental Elva Terceros Cuéllar tiene la mejor calificación. En las tres fases de evaluación (curricular, examen escrito y la entrevista) logró 88,2 puntos.

“De las habilitadas, dos tuvieron una calificación excelente. Se puede decir que el rendimiento de las mujeres postulantes al Consejo de la Magistratura fue mucho mejor que de los varones”, manifestó Piérola.

Los candidatos

La comisión remitirá la lista de los 47 postulantes habilitados al presidente nato de la Asamblea Legislativa para que convoque a sesión y se elija a los candidatos que figurarán en la papeleta de votación.

Los bolivianos acudirán el 3 de diciembre próximo a las urnas para elegir por voto popular, por segunda vez en la historia de Bolivia, a las nuevas autoridades judiciales.

De acuerdo a la Ley 929, que modifica la Ley del Órgano Judicial, para el Tribunal Agroambiental se debe elegir a cinco magistradas o magistrados titulares y cinco magistradas o magistrados suplentes.

Para el Consejo de la Magistratura se elegirán tres miembros titulares y tres suplentes.

Asimismo, la ley señala que los titulares -en el caso del Tribunal Agroambiental- serán los cinco postulantes que obtengan el mayor número de votos válidos. Los suplentes serán los siguientes cinco en votación. Similar criterio rige para el caso del Consejo de la Magistratura.

De acuerdo a la norma, en ambos casos, el orden de ubicación de los candidatos en la franja correspondiente de la papeleta se definirá mediante sorteo público realizado por el Tribunal Supremo Electoral.

El reglamento

Paridad El reglamento de preselección de postulantes a altos cargos judiciales en su artículo 25 establece que la Asamblea Legislativa preseleccionará para el Tribunal Agroambiental hasta un número de 14 postulantes y para el Consejo de la Magistratura hasta 10 postulantes, garantizando, en ambas entidades, que el 50% de las personas preseleccionadas sean mujeres y que haya, además, la inclusión de postulantes de origen indígena originario campesino.

Aseguran que proceso fue transparente

Los presidentes de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, y de Diputados, Gabriela Montaño, aseguraron que el proceso de evaluación a los postulantes al Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental fue transparente y que los medios de comunicación tuvieron posibilidades de hacer una cobertura irrestricta.

“Toda la acción que ha desarrollado la Comisión de Justicia Plural ha sido pública, abierta; los medios de comunicación han tenido posibilidades de hacer una cobertura absolutamente irrestricta; no hubo ningún tipo de cortapisa al trabajo de la prensa y nos sorprende que periodistas que no estuvieron en ese momento haciendo la cobertura después aparezcan publicando cosas que no se ajustan a la verdad”, señaló Gonzales.

El presidente del Senado hizo mención a una nota del periódico Página Siete que fue publicada el martes en sentido de que se identificaron anomalías en la fase de preselección de postulantes.

Entre las anomalías detectadas estaban: las preguntas “regaladas”; que la oposición no participó del sorteo de las interrogantes para el examen escrito; que las preguntas de las entrevistas fueron elaboradas por técnicos y no por los legisladores o los miembros de la CEUB, entre otros.

En ese marco, el jefe de bancada de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, aseguró que el proceso no fue transparente, pues no fueron convocados al sorteo de las preguntas del examen escrito.

Además, Santamaría indicó: “¿Cómo puede ser un proceso calificado de altamente participativo si sólo para el Consejo de la Magistratura estaban habilitados auditores, economistas, administradores de empresas, psicólogos, que suman 100 mil en este país?; pero en la fase de preselección quedaron 24. Bueno van a seguir desgañitándose para no admitir que este proceso es un fracaso”.

