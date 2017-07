Kanye VS Jay-Z: cómo los negocios han roto la amistad más poderosa del rap

West asegura que Tidal, la plataforma de músical en manos de Jay-Z, le debe tres millones de dólares. Tidal asegura que Kanye no ha cumplido su contrato y en medio, una amistad de años que peligra.

Hay un dicho. Con el amigo come y bebe, pero no hagas negocios. Quien haya tenido de cerca alguna empresa montada por amistades sabe que tarde o temprano el dinero se mete en medio del amor fraterno y lo estropea. Los raperos Jay-Z y Kanye West, amigos desde principios del 2000, cuando ambos estaban en el sello Roc-A-Fella Records, con un disco y gira a dúo en 2011, son la última muestra. Solo que a lo grande. En su caso la disputa entre los maridos de Beyonce y Kim Kardashian ha llegado explotado por la plataforma de música en streaming Tidal y millones de dólares.

West asegura que Tidal, plenamente identificada con Jay-Z, le debe tres millones de dólares. Las fuentes de la revista Variety y el portal de cotilleos TMZ aseguran que es por dos razones. El primero es que, debido a la exclusividad del último disco de West, Life of Pablo, Tidal ganó 1,5 millones de nuevos suscriptores y, según el autor, había un bono apalabrado que nunca llegó. El otro es que no le han reembolsado la producción de los videoclips de promoción del disco.

En Tidal, siempre de acuerdo a las dos publicaciones, aseguran que West nunca entregó todos los vídeos prometidos y que si se le ocurre poner su disco en otras plataformas sería una violación del acuerdo de exclusividad y le demandarían. Jay-Z, además, ha sacado un disco hace pocos días en el que hace un par de alusiones poco amistosas a West.

Tidal fue adquirida por Jay-Z y su empresa Project Panther Ltd en 2015 por más de 50 millones de dólares. La idea era crear un Spotify pero gestionado por músicos, con lo que las regalías de las canciones irían a ellos. Su gancho es que los discos de una serie de artistas muy fuertes en la escena internacional solo pueden adquirirse de manera legal a través de esta plataforma. Durante la conferencia de prensa en la que explicaron sus planes, junto al rapero estaban Beyoncé, Rihanna, Jack White, Arcade Fire, Usher, Nicki Minaj, Chris Martin, Alicia Keys, Calvin Harris, Daft Punk, deadmau5, Jason Aldean, J. Cole, Madonna y, como no, Kañe West. “Es como Spotify, pero se escucha mejor y no le roban sus creaciones a los artistas”, dijeron.

“Les han notificado a Tidal que West considera que la exclusividad se ha terminado”, han dicho fuentes conocedoras de la situación. Al parecer, el rapero opina que los tres millones que se le deben son calderilla comparada con la inyección de capital de 200 millones que Tidal acaba de recibir. Sprint, la cuarta empresa de telefonía móvil de EE UU, ha comprado un tercio de la plataforma. Tidal funciona con un sistema de suscripción de entre 10 y 20 dólares y tiene un catálogo de más de 40 millones de canciones.

Spotify, la ballena blanca de estos servicios de música, tiene una versión gratuita y 140 millones de usuarios, 50 millones de ellos de pago. Apple Music son 20 millones de usuarios. Tidal llega, según sus últimas cifras oficiales, a 3 millones, pero una investigación de un periódico noruego lo describe incluso peor: solo 1,2 millones de cuentas activas y 850.000 usuarios de pago. En cualquiera de los dos casos, es la última plataforma en el juego.

Desde que Jay-Z compró Tidal, los altos ejecutivos aguantan menos que un suspiro. Su primer CEO fue Andy Chem al que Peter Tonstad sustituyó justo tras la adquisición. En enero de 2016 llegó Jeff Toig, anteriormente en SoundCloud, que duró hasta mayo de este 2017. Pero sin importar quien lleve las riendas, el problema es el mismo: cuando hay un disco en exclusiva los usuarios se apuntan pero salen al mes, en cuanto lo han escuchado.

Otra de las fuentes internas de Variety apunta a que Tidal, para asegurarse la exclusividad de los grandes artistas, les promete millones de dólares. “La voluntad de Tidal para pelearse con un artista que les ha traído 1,5 millones de nuevos usuarios es increíble”, dijo a la revista James Sammataro, un alto ejecutivo del negocio musical, “teniendo en cuenta las acusaciones de inflar sus números, los recambios en los CEOs y el problema del lanzamiento de 4:44 [el nuevo disco de JayZ] un problema legal de tres millones de dólares no parece merecer la pena”.

Un clásico del rap, el californiano Snopp Dogg, ha reconocido que le encanta el nuevo disco, pero que lo ha pirateado. “Quería poner el disco, pero, ¿sabes qué? No tengo Tidal así que un negro me lo pasó. Fui a iTunes buscando el nuevo álbum y no lo pude encontrar, así que me lo mandó mi colega”, dice envuelto en su habitual nube de humbo blanco, “estoy en iTunes y mira, es que no lo entiendo [Tidal] y alguien tiene que explicarme cómo funciona”. Parece que ni Snopp Dogg ni muchos otros usuarios.

Fuente: revistavanityfair.es