La ausencia de Farías preocupa al Tigre

Los dirigentes atigrados prefieren no emitir un comentario hasta que el presidente César Salinas no converse con el entrenador llanero.

El entrenador venezolano César Farías no se presentó al entrenamiento este lunes en Achumani. Su ausencia en la práctica generó asombro y preocupación en los dirigentes de The Strongest.

“No sé porque el profesor Farías no se presentó al entrenamiento, me llama la atención, pero prefiero no emitir ninguna opinión, hasta que el presidente del club (César Salinas) dialogue con él”, manifestó a DIEZ.bo Adrián Monje dirigente atigrado.

Los jugadores atigrados entretanto entrenaron con Daniel Rosales preparador físico. “Esperemos que este problema se pueda solucionar lo más antes posible, hablamos con el profesor, él nos pidió que no nos desconcentremos de los objetivos”, afirmó Gabriel Valverde jugador aurinegro.

“Es probable que la mente del profesor Farías esté dividida. Estamos a días de comenzar el torneo liguero y también tenemos que preparar el partido de la Copa Libertadores, a todo eso, se suma estos problemas”, acotó Héctor Montes, dirigente atigrado.

Buscan al reemplazo de Pedrozo

El delantero argentino Fabricio Pedrozo confirmó su salida del club, por lo que los dirigentes indicaron que se abre la posibilidad de fichar un nuevo refuerzo.

Fuente: diez.bo