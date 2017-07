La carta de disculpas de Marcelo Díaz, que comparó su error en la final con la trágica muerte de su hermano

El futbolista chileno, que falló en el único gol de Alemania en la definición de la Copa de las Confederaciones, escribió un emotivo texto en su cuenta de Instagram

El llanto de Marcelo Díaz.

SAN PETERSBURGO.- Sus ojos se llenaron de lágrimas, una y otra vez. En la cancha, en el vestuario y hasta en la zona mixta, el lugar en donde los jugadores hablan con los medios de comunicación. Marcelo Díaz estaba devastado. Su error -“uno de lo pocos de mi carrera”, diría luego- terminó en el gol de Alemania, que le ganó 1-0 a Chile y se quedó con la Copa de las Confederaciones. Es un momento muy duro para él, pese a recibir el apoyo unánime de su país. No es más doloroso, pero casi comparable con la trágica muerte de su hermano, producida 14 años atrás. Una comparación exagerada, sí. Pero que salió de su propio análisis.



“Esto me hará más fuerte aún y de eso no tengo duda, perdón por mi error y prometo remediarlo tarde o temprano.””

Marcelo Díaz

Es que pocas horas después de la final, el futbolista chileno escribió una carta en su cuenta de Instagram, en la que asegura está tan golpeado como aquella vez. “Siempre dije que el fútbol no me haría sufrir como aquella vez, pero estaba totalmente equivocado, pero tal como lo hice esa vez, lloraré, lo pasaré muy mal, me sentiré horrible y guardaré una pena por el resto de mi vida, pero lo que tengo más claro es que me debo poner de pie y seguir luchando día a día”, reflexionó Díaz en su misiva.

La carta completa

“Queridos Chilenos, en este momento tan difícil quiero agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo que me están brindando, me hacen sentir especial e importante.

“Les contaré una historia: Hace casi 14 años me tocó vivir la situación más dolorosa de mi vida familiar con el fallecimiento de mi querido hermano, hoy casi 14 años después me tocó vivir la situación más dolorosa en el fútbol por un error garrafal que nos perjudicó en la obtención de la Copa Confederaciones, siempre dije que el fútbol no me haría sufrir como aquella vez, pero estaba totalmente equivocado, pero tal como lo hice esa vez, lloraré, lo pasaré muy mal, me sentiré horrible y guardaré una pena por el resto de mi vida, pero lo que tengo más claro es que me debo poner de pie y seguir luchando día a día, porque la vida es así y siempre lo he dicho, la vida es para los valientes y yo me creo uno de ellos, este seguramente será el peor error en mi carrera deportiva pero creo que será el mejor aprendizaje y trabajaré muy duro para pasar este mal momento y corregir lo malo. Agradezco infinitamente el apoyo que me han dado mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes y cada uno de los que integra esta hermosa selección chilena, también a todas aquellas personas que me han escrito y están dejando su huella, pero principalmente a mi familia y amigos, quienes son los incondicionales de siempre…

“Esto me hará más fuerte aún y de eso no tengo duda, perdón por mi error y prometo remediarlo tarde o temprano.

“Pd: caer está permitido, levantarse es obligación.

“Viva CHILE mierda.

“Atte: Marcelo Díaz”.

El mismo mensaje

En una charla con los medios, Marcelo Díaz dejó un mensaje similar al que luego publicó en la carta. “Lamentablemente me tocó cometer un error y, lamentablemente, tampoco pudimos empatar ni marcar un gol. Creo que está a la vista el reproche. No soy una jugador que acostumbro a fallar, pero esta era la peor ocasión para hacerlo. No queda otra que levantarse, ya lo he hecho muchas veces. Me voy con la cabeza en alto por lo hecho, pero con un error que nos cuesta la Copa”.

Y agregó: “Lo tengo muy claro. Así como hace 14 años, para los que conocen mi historia, me tocó sufrir en lo personal, en lo familiar. No me queda nada más que levantarme y agradecerles a todo el apoyo”.

La historia

Gonzalo Díaz, su hermano mayor, se suicidó el 6 de noviembre de 2003, cuando tenía 23 años. Para Marcelo, que apenas tenía 17, fue el golpe más duro de su vida. Por eso, cada tanto lo recuerda con un nostálgico mensaje. Además, lleva un tatuaje en su honor.

12 años desde que decidiste partir hermano, quizás tu decisión nunca vamos a poder entenderla y mucho menos superar tu ausencia, pero estoy seguro que desde el cielo nos cuidas, guías nuestro camino y nos das las fuerzas necesarias para seguir adelante… Como dice uno de mis tatuajes; VIVES DENTRO DE MI, TE EXTRAÑO Y TE AMO PITUFO. Una publicación compartida de Marcelo Diaz (@chelodiaz_21) el 6 de Nov de 2015 a la(s) 5:43 PST