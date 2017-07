La celestina de los ricos revela las 4 frases que explican por qué no ligas

El fracaso empieza en tu mente. (iStock)

La mayoría de hombres la pifian en sus citas románticas y en sus relaciones de pareja. ¿Lo peor? Que no saben las razones que les han llevado a irse solos a casa o aquellas que han motivado a su novia a dejarlos. No son capaces de dilucidar los errores que han cometido entonces no sólo se comen la cabeza, sino que vuelven a repetir los mismos fallos con la siguiente, lo que les lleva a dormir solos de nuevo.

Bueno, tenemos buenas noticias. La casamentera millonaria Louanne Ward ha revelado el porqué de este fracaso sentimental. Todo recae en lo que se dicen los hombres a sí mismos. Unas frases que minan su moral y que, definitivamente, son la causa de que sigan solteros. Estas han sido reveladas en ‘The Daily Mail‘. El asunto es serio: “Realmente uno puede dejar de parecer deseable solo diciéndose estas cosas”. Querido lector, si estás buscando pareja o, como mínimo, ligar con alguna mujer, presta mucha atención a las siguientes líneas. De nada.

1. “No puedo…”

Esta quizá una de las frases más utilizadas en todo el mundo, y eso justo la que, según Louanne, te está impidiendo encontrar el amor tanto a largo como a corto plazo.

Louanne asegura que algunos hombres son demasiado exigentes con la vida, y creen que merecen mucho más de lo que tienen

Cosas como “no puedo encontrar pareja porque trabajo muchas horas, por mis turnos, porque todos mis amigos están casados, porque no quiero ligar en un bar, porque no me gustan las citas por internet, porque Tinder no funciona…”, y un largo etcétera que lo único que hace es minar la confianza en ellos mismos. Y eso se transmite a la cita.

Sácate el “no puedo” ya de la cabeza. “Puedes conocer gente, pero están atrapado en esa espiral que no te deja ver más allá”, dice la celestina. Y razón lo le falta.

2. “Me merezco…”

Aunque lo ideal sería diferenciar por niveles, Louanne asegura que algunos hombres son demasiado exigentes con la vida, y creen que merecen mucho más de lo que tienen. “Merezco una mujer para la que yo sea la prioridad en su vida” o “merezco una novia que no me haga trabajar duro para mantenerla” son algunas de las frases que se dicen a sí mismos y que hacen que, como es obvio, ninguna chica sea lo suficientemente buena para ellos.

Siempre quieren más, esperan algo mejor, y lo peor es que creen que llegará, entonces dejan pasar decenas de oportunidades. Ojo, como asegura Louanne, puede que lleves razón, y que realmente te merezcas a doña perfecta, pero no puedes ir así por la vida. Ábrete a nuevas oportunidades y no seas tan exigente.

3. “Sé…”

Una de las frases más comunes que se escuchan en el mundo de los solteros es “sé lo que quiero… y es una relación”. Vale, de acuerdo, pero ¿qué haces por conseguirla? Primero tendrás que tener citas y, luego, si surge el amor, tener una novia. ¿No? Es el proceso natural en todas las relaciones.

La casamentera asegura que por muchas veces que lo digas y te lo repitas a ti mismo, nada cambiará. No por ello vas a atraerlo. Tienes que pasar a la acción ya. “Cuando dices que sabes que quieres una relación pero no estás haciendo nada para conseguirla, realmente lo que estás diciendo es que no quieres una relación”, asegura.

4. “Espero…”

No hay nada más peligroso en una relación son las altas espectativas. Louanne pone un ejemplo deportivo para explicarlo: “Cuando empieza la temporada solo piensas en que tu equipo favorito juegue la gran final, pero si tras dos partidos tu equipo va mal, no los abandonas. Ves desde el primer partido hasta el último”. “Relájate, vive el día a día. Ya verás como poco a poco, según pase el tiempo, verás como tus metas cumplen”.

¡A ligaaaaar!

Fuente: elconfidencial.com