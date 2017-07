La Cumbre del Mercosur juntó en un almuerzo a Bachelet y Morales

En criterio del canciller de Chile, Heraldo Muñoz, los presidentes se dieron un saludo como “corresponde entre mandatarios” y agregó que “lo cortés no quita lo valiente”.

Los presidentes de Bolivia, Evo Morales y de Chile, Michelle Bachelet en Mendoza. Foto: Presidencia Chile

En el hotel Intercontinental, ubicado en la localidad de Guaymallén de la provincia Argentina de Mendoza, los presidentes de Bolivia, Evo Morales y de Chile, Michelle Bachelet se encontraron este viernes en el almuerzo que ofreció el Mandatario argentino, Mauricio Macri antes de la firma del documento final que se emitió en la cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur).

Es el segundo encuentro entre los dos mandatarios luego de las polémicas generadas por recientes problemas fronterizos entre ambas naciones. Previamente, ambos jefes de Estado se dieron la mano en el acto de asunción a la presidencia de Lenín Moreno en Ecuador, el 24 de mayo.

Una fotografía que fue publicada por la Presidencia de Chile muestra que Morales y Bachelet compartieron la mesa además estaban sentados lado a lado. En la imagen también en la misma mesa al presidente de Brasil, Michel Temer; de Paraguay, Horacio Cartes y de Uruguay, Tabaré Vázquez.

De acuerdo el portal del diario argentino, La Nación el plato principal que se ofreció a los presidentes fue: Lomo de res asado con salsa reducción de vino malbec y verduras horneadas.

El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, en declaraciones que recoge el portal Emol de Chile, afirmó que el encuentro no fue una reunión y descartó que Morales y Bachelet hayan conversados de conflictos o controversias que mantienes ambos países.

“Mire, fue un saludo como corresponde entre mandatarios que están en una reunión, no más que eso ni menos. Como he dicho en otra oportunidad: lo cortés no quita lo valiente”, aseguró el jefe de la diplomacia chilena.

Bachelet, poco después de llegar habló con la televisión pública del país anfitrión y, tras descartar una bilateral con su colega boliviano, reafirmó que no están dispuestos a un diálogo que obligue a negociar soberanía, tal como plantea Bolivia en su demanda marítima planteada ante la Corte Internacional de Justicia.

En tanto, las intervenciones de Morales no hicieron referencia a la relación con Chile y se centraron en la situación política que vive Venezuela. Justamente, el bloque instó este viernes al gobierno de Nicolás Maduro a restablecer el orden institucional y el Estado de derecho, en una declaración de su cumbre presidencial, que no fue firmada por Bolivia. (21/07/2017)

La Razón Digital / José Luis Columba / La Paz