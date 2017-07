La divertida experiencia de jugar al Mario Kart en realidad virtual

Por primera vez es posible vivir en primera persona las carreras del juego de Nintendo. Miralo.

Mario Kart VR

Mario Kart, el popular juego de carreras de Nintendo, ya cuenta con una versión adaptada para realidad virtual.

Mario Kart Arcade GP VR es el nombre de esta nueva entrega, desarrollada por la japonesa Bandai Namco, y que desde hoy puede disfrutarse en el salón recreativo especializado en VR que esta compañía acaba de inaugurar en el barrio de Shinjuku de Tokio, Japón.

Los jugadores pueden ponerse en la piel de Mario, Yoshi, Peach o el resto de personajes de Nintendo y vivir la experiencia de estas alocadas carreras en primera persona.

Según la web IGN, que usó la máquina de VR, el jugador puede ver las manos de su personaje en el volante, así como alargar los brazos durante las carreras para alcanzar los clásicas bananas y caparazones que sirven para molestar a los rivales.

Mario Kart Arcade GP VR permite que hasta cuatro jugadores puedan competir en una misma carrera. Cada estación de juego cuenta con una silla hidráulica pensada para transmitir los movimientos del karting, así como una serie de ventiladores que apuntan a la cara del jugador para ofrecer una mayor sensación de velocidad.

La tecnología de realidad virtual HTC Vive fue elegida por Bandai Namco para este juego y para el resto de atracciones que forman este nuevo salón VR.

Además de Mario Kart hay otros juegos basados en conocidas series de anime, como Dragon Ball, Evangelion, Ghost in the Shell o Gundam. Aún no se anunció si estos juegos se podrán jugar fuera de Japón algún día.

La Vanguardia.

Fuente: clarin.com