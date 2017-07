La dramática historia de bullying de quien podría ser Miss Malasia

Evita Delmundo espera redefinir la belleza en Miss Universo a través de los numerosos lunares y verrugas que cubran gran parte de su cuerpo y rostro

Después de que la cuenta oficial de ‘Miss Universe’ la describiera como una de las cartas fuertes para coronarse como Miss Malasia, el nombre de Evita Delmundo (20) se ha posicionado en las redes sociales como un ejemplo de superación que redefine los estándares estéticos. Y es que esta aspirante al cetro de belleza malasio no es como la mayoría de las participantes, sino que destaca por su particular apariencia, que incluye lunares en gran parte de su cuerpo y rostro. Pero su aspecto no siempre ha sido celebrado por quienes la rodean. Es más, Delmundo fue víctima de bullying durante su infancia y al ser constantemente comparada con las galletas ‘Chips Ahoy’. No obstante, la joven ya ha superado el miedo y ahora pretende ser un ejemplo para las generaciones venideras.