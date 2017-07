La esposa de Michael Bublé habla de la recuperación de su hijo

“Al ponerse enfermo, me fui con Noah a Estados Unidos sin avisar a mi marido”, revela Luisana Lopilato en su primera entrevista en televisión

Michael Bublé y Luisana Lopilato han pasado los peores siete meses de su vida. Ese ha sido el tiempo transcurrido desde que el cantante y la actriz anunciaron que su hijo mayor Noah estaba enfermo y que ambos paralizaban sus carreras para estar junto al pequeño de tres años durante su tratamiento. Ahora que su primogénito está prácticamente curado del cáncer, la actriz y modelo argentina ha ofrecido su primera entrevista en televisión, en la que se ha sincerado sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. “Gracias a Dios lo peor ha pasado, pero este es un proceso largo y continuado”, asegura al hablar del actual estado de salud de Noah.

“Para cualquier padre es devastador enterarse de una noticia como la que pasamos nosotros”, cuenta a la famosa presentadora argentina Susana Giménez, de la cadena Telefe, en una entrevista que también ha aprovechado para agradecer las muestras de cariño recibidas. “Lo único que me sacó adelante y me hizo estar fuerte en todos los momentos fue la fe, pensar que se iba a curar, y estar positiva”, cuenta Lopilato.

En la entrevista, la intérprete, de 30 años, también recuerda cómo se enteró del cáncer —el matrimonio nunca ha confirmado de qué tipo— de su hijo. “Estaba rodando en Buenos Aires, a Noah le agarró una gripe y me dijeron que tenía paperas. Se le había inflamado una glándula. Y justo su pediatra no estaba en Argentina. Y fui a otros doctores, y decían que era una glándula inflamada y que no había que darle medicamentos. Dos días después llegó su pediatra, lo llevé y para ella no eran paperas, sino una infección. Empecé con el antibiótico y al día siguiente se le fue. Y la pediatra, una vez más, me dijo que le hiciéramos todas las pruebas. Le hicimos todos los controles que me mandaron, y cuando le estaban haciendo una ecografía me dijeron que le habían encontrado algo en la panza y el mismo día que me enteré de eso…”, en esos momentos se le entrecorta de la emoción la voz, y, a continuación cuenta cómo sin ni siquiera poder hablar con su marido (estaba en una “importante entrevista” en Inglaterra) decidió coger un avión para llevar a su hijo a que lo revisaran médicos en Estados Unidos.

Gracias Susana por tu calidez. Espero que la gente disfrute tanto como nosotras viendo el programa. Qué lindo día compartimos! Una publicación compartida de Luisana Lopilato (@luisanalopilato) el 12 de Jul de 2017 a la(s) 8:08 PDT

“Por decisión familiar, porque queda en medio de las dos familias [ella es de Argentina y el cantante, canadiense], siempre pensamos que los íbamos a atender en Los Ángeles. Además, Michael conoce a oncólogos allí”, relata sentada en el salón de su casa en Vancouver (Canadá). Un programa de más de una hora de duración que se desarrolló a lo largo de un par de días en los que se ve a la presentadora y a la actriz en bicicleta por la ciudad, haciendo crossfit, comiendo en restaurantes o cocinando juntas.

El tiempo se detiene… no hay nada como los mimos de mama!! #❤️ #tothemoonandback #familyfirst Una publicación compartida de Luisana Lopilato (@luisanalopilato) el 4 de Jul de 2017 a la(s) 2:31 PDT

Fue en Estados Unidos que los médicos les revelaron la enfermedad de su hijo, de la que ya está casi curado. “La familia de Mike dejó todo, de mi familia viajaron todos. Cuando yo me caía, mi madre me decía levántate, tu hijo va a estar bien”. “Me sirvió para darme cuenta de que lo más importante es mi familia, y después elegir lo que a uno le va a hacer feliz en la vida”. Ella ya ha podido retomar su carrera, acaba de estrenar película y va a empezar a grabar un thriller, mientras hace pocas semanas Bublé se subió de nuevo a un escenario.

Fuente: elpais.com