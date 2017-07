La historia de amor de Miss Bolivia generó una confesión de Mirtha Legrand

La cantante contó que se casó con un hombre pese a siempre haber mantenido relaciones con mujeres en el pasado. Y la Chiqui reflexionó al respecto. ¡MIRÁ LOS VIDEOS!

Miss Bolivia fue una de las invitadas de la mesa del domingo. (Captura TV)

La historia de vida de Paz Ferreyra (41), más conocida por su nombre artístico Miss Bolivia, en la mesa de Mirtha Legrand (90) sorprendió a la diva de los almuerzos, quien conmovida por las declaraciones de la cantante terminó confesando un importante cambio que se produjo en ella hace varios años.

Es que la vocalista y rapera de La Paternal contó este domingo en la mesa más famosa del país que durante mucho tiempo ella mantuvo relaciones con otras mujeres y que, sin embargo, hace tres meses se casó con un hombre.

Entonces la famosa conductora y figura de El Trece la felicitó por haber abierto su corazón en su programa a la vez que reconoció que ella también ha cambiado y que hoy “está más abierta” a aceptar las relaciones entre personas del mismo sexo.

“¿Tenés chicos, estás en pareja?“, le preguntó la Chiqui a Paz varios minutos después de haber comenzado su programa. “Me casé hace tres meses exactamente. Durante muchos años tuve novias, parejas, convivientes, concubinas y hace un par de años me enamoré de un hombre“, confesó la intérprete de la popular canción Tomate el palo.

Emmanuel y Paz llevan tres meses de casados. (Instagram)

Y siguió: “Se llama Emmanuel Taub, es doctor en Ciencias Sociales e investigador en el Conicet”. “¡No me digas! ¿Qué se produjo en tu vida?”, quiso saber Mirtha sobre su decisión de tener un noviazgo esta vez con un hombre. Entonces, Miss Bolivia le respondió: “Nunca fui prejuiciosa ni tuve un totalitarismo. Siempre fui abierta al amor cuando era el momento”.

Luego de contar que su flamante esposo va camino a convertirse en rabino y que a ella siempre le generó mucha atracción la espiritualidad mezclada con el cerebro y los nerds, Paz contó cómo recibió la propuesta de casamiento. “Nunca pensé en casarme hasta que el señor Taub me lo propuso. Fue durante unas vacaciones y con un anillo de papel higiénico que había armado en el baño. Entonces yo le dije que no, me tomó por sorpresa y yo me había vuelto muy reticente a lo institucional pero le di cabida al romanticismo y me aventuré“, detalló la cantante.

Y cerró con entusiasmo: “Estamos los dos muy felices con nuestra casa en obra y el año que viene vamos a empezar un proceso de adopción así que estoy muy, muy contenta”. En ese preciso instante y con una sincera sonrisa en su rostro la Chiqui destacó: “La felicito a Paz por haber confesado su homosexualidad que después ha cambiado… ¿Cómo se produjo el cambio?”.

El look de Miss Bolivia para el programa de Mirtha Legrand. (Instagram)

“No sé si es homosexualidad, a veces son más etiquetas de una libertad. Prefiero descategorizar porque tampoco sostengo el amor y el deseo como de una vez y para siempre, a mí me parece que el deseo es nómade, es flexible y tenemos que acompañar eso porque si no seguimos muy estructurados. Es momento de dejar ir…”, opinó al respecto la cantante.

“En el pensamiento de la gente ha habido una evolución. Debo confesar: yo misma he cambiado, estoy más abierta, tengo una apertura mental que antes no tenía. Poco a poco se va produciendo y mi marido me ayudó mucho. Cuando me casé me hablaban de una mujer que había quedado embarazada sin casarse y me parecía un horror y Daniel me decía ‘pero Chiquita no hay que ser así, eso no es la vida’ y me fue cambiando de a poco. Con los años se produce una apertura mental, ahora acepto todo, el cambio es mundial”, aseguró Legrand.

