La misteriosa desaparición de la hija transexual del actor Donal Logue

Jade Logue, de 16 años, desapareció el 27 de junio. Desde entonces, sus padres divorciados piden ayuda en las redes sociales con una serie de mensajes que invitan a la confusión.

Los seguidores de la serie Gotham conocerán a Donal Logue gracias a su papel de detective Harvey Bullock. Estos últimos días su fama se ha extendido a los medios de sociedad por unos motivos muy poco deseables. El 27 de junio publicó en sus cuentas de las redes sociales un mensaje de alarma: su hija adolescente, Jade, había desaparecido. El tuit fue borrado al día siguiente para comenzar una búsqueda más detallada en la que participan detectives privados, el FBI y la policía de Nueva York.

Aquel primer tuit se centraba en indicar la hora y el lugar ene el que Jade había sido vista por última vez y una breve descripción de su aspecto y vestimenta. Un segundo tuit llegó el 2 de julio, donde decía:

“Jade, te añoramos y te queremos. Por favor, vuelve a casa. Si puedes ver esto, que sepas que te queremos y te echamos de menos”.

Jade. we miss you and love you. please come home. If you can see this, just know I love and miss you dearly https://t.co/2s6A7OAGq6 — donal logue (@donallogue) 30 de junio de 2017

Jade nació con el nombre de Arlo Logue y así lo mantiene todavía en su cuenta de Twitter, donde ha habido muy poca actividad y tiene pocos más de 200 seguidores. Su timeline no difiere del de otros adolescentes (fotos de animales, memes de humor y letras de canciones) excepto por un tuit con un contenido evidentemente irónico y de denuncia:

shoutout to being trans cant wait to be assaulted for absolutely no reason other than existing — skrr skrr (@arlologue) April 20, 2016

“Qué maravilla ser trans, no puedo esperar a ser agredida sin motivo alguno excepto existir”.

Jade Logue es una adolescente transexual. En la cobertura de las noticias ha habido algo de vueltas con este tema –probablemente porque el dato se desconocía al principio, ya que los padres no lo mencionaron– y al principio se le llamó “el hijo del actor Donal Logue” para, en posteriores reportes, referirse a ella como su hija Jade. La propia Jade se hace llamar todavía Arlo Logue en Twitter (el nombre que le dieron al nacer), mientras en Facebook había cambiado ya su nombre al que ella eligió, Jade.

Donal Logue publicó ayer en su Facebook (y en Twitter, mediante una captura) el mensaje más largo y conmovedor a este respecto, acompañado de la foto favorita de su hija. En este nuevo giro de los hechos se intuye que el padre sospecha que su hija puede estar con alguien que, de algún modo, está protegiendo a su hija en lo que podría tratarse de un acto rebelde, de una probable huida del hogar paterno.

“Esta es mi hija, Jade. Es una de mis fotos favoritas de ella, sacada en unos tiempos más felices. Amo a todo el mundo y he conocido a mucha gente, pero honestamente (no soy objetivo) no ha habido una criatura más adorable, inocente y dulce que Jade. La amo y amo quién es y los suyos son gente fuerte (he conocido a gente maravillosa gracias a Jade), pero hay algunos depredadores que nadan entre sus filas sabiendo que están lidiando con almas dulces y confiadas. Queremos que vuelvas a casa, Jade. Quien sepa dónde está quien quiera que sea que esté con ella: esto se ha convertido en algo grave y enloquecido. La red se ha volcado y afortunadamente tenemos equipos con perros de la Policía de Nueva York, el FBI y otros colaborando. A lo que voy: puede que tengas buenas intenciones y querer ayudarla, pero estoy seguro de que te darás cuenta de que esta situación se ha vuelto mucho más grande de lo que podías haber anticipado.

No pasa nada.

Solo déjala ir. Deja que se ponga en contacto con su madre, Kasey, o conmigo. La traeremos de vuelta con abrazos y sin preguntas.



Kasey, la madre de Jade (y divorciada de Donal) ha lanzado un mensaje de vídeo hace apenas horas a través de Twitter que parece algo contradictorio respecto al de su padre. En él dice lo siguiente:

“El género de Jade o su orientación sexual no importa nada aquí. Lo que importa es que hay una criatura ahí fuera, la mía, la de Donal, que está perdida. La historia de Jade solo le corresponde contarla a ella si algún día está preparada para contarla. Dejad que ella lo haga. No es vuestra ni de nadie. No es mía. La respeto y todo lo que quiero es que vuelva. Jade, por favor, vuelve a casa. Te queremos y te echamos de menos”.

Hay muchísimas preguntas y aristas en este caso: en un primer mensaje de alerta no se especifica en ningún momento la condición sexual de Jade, en un segundo se hace tímidamente, después su padre apela directamente al asunto, a “su gente” y a los depredadores que los frecuentan, para que horas después la madre, contradiciéndolo de alguna manera, explique en este vídeo que ni su género ni su situación son relevantes y todo haga pensar en una disputa familiar y una historia “que solo le corresponder contarla a ella” (a Jade).

Mientras haya una menor desaparecida y en situación de peligro, no es momento de hace cábalas. Solo queda esperar a que vuelva sana y salva y, si Jade lo desea, pueda convertir su historia en un ejemplo para otras familias que estén en la misma situación. Y, también si ella lo desea, siga teniendo una existencia plácida y anónima. Y, lo más importante, siempre segura. La vida de muchísimos miembros de la comunidad LGTB –incluso en los países más avanzados en sus legislaciones y donde se registra un mayor apoyo entre la ciudadanía– sigue sin serlo.

Fuente: revistavanityfair.es