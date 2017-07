La nueva número uno del tenis: tatuajes, seducción y una pícara gemela

La checa Karolina Pliskova es una activa participante de las redes sociales y suele retratarse con su hermana.

Con 25 años y apenas una final de Grand Slam en su carrera, Karolina Pliskova se transformará desde este lunes en la nueva número 1 del mundo del ranking de la WTA.

Dueña de una belleza y una sensualidad dignas de admirar, la checa no las oculta en su cuenta de Instagram. Allí, sube fotos con poco ropa y deja ver sus sugerentes tatuajes: uno en el muslo, otro en el brazo y uno más pequeño en la cadera.

Pliskova tiene además una hermana gemela, Krystina, quien también se dedica al tenis -actualmente es la 44° del ranking de la WTA- y con la que sube fotos pícaras a las redes.

“Las dos podemos ser parecidas, pero después de tantos años, me sorprende que la gente no sepa reconocer quién es quién. Para diferenciarnos, existen los tatuajes. Las dos tenemos tatuajes diferentes, nuestro pelo es distinto también y yo soy diestra y mi hermana zurda. Creo que somos un poco diferentes”, contó Karolina en el diario The National hace unos meses.

Nacidas el 21 de marzo de 1992, las gemelas empezaron a jugar a tenis a los cuatro años, compartiendo club en Praga y entrenador, Jan Bedan. Y de chicas impactaron en el circuito junior: en 2010 Karolina ganó en Australia y su hermana la imitó en Wimbledon.

Para llegar a ser la número 1 del mundo, desplazando a la alemana Angelique Kerber, la checa se vio beneficiada por la derrota de Simona Halep (actual 2°) en cuartos de final de Wimbledon ante la británica Johanna Konta.

Curiosamente, Pliskova ya no está tampoco en Wimbledon, ya que quedó eliminada en segunda ronda, y será número 1 mundial a los 25 años sin haber ganado nunca un torneo grande.

No obstante, la actual 3 del mundo alcanzó la final del US Open el año pasado, las semifinales en el pasado Roland Garros y ha ganado tres torneos durante esta temporada (Brisbane, Doha e Eastbourne). También fue campeona de la Copa Fed con República Checa el año pasado.

Sin embargo, supo aprovechar la oportunidad que genera la ausencia de Serena Williams. Y la fortuna jugó de su lado cuando Halep perdió, ya que hubiese sido número 1 de haberle ganado a Konta, por la mala temporada de Kerber.

