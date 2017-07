La perdida costumbre de leer blogs

La página “La lectora provisoria” supo ser masiva hace casi 10 años. Hoy, su autor, Quintín, sostiene que el crecimiento de las redes sociales hicieron decaer ese género.

La Lectora Provisoria

Esa vieja elite internauta donde supiste destacar, Quintín. Casi todos los blogs murieron. Si no fuera por La Lectora Provisoria y algún otro, todos. El sitio web que supo de política, fútbol, literatura y cine sobrevive conectado a un respirador. Sofista y tangencial, también provocador, agudo, a veces alevoso, a veces un susto grande, Quintín -licenciado en Matemática y árbitro de AFA- acepta la invitación a participar de sus propias memorias de la blogósfera.

Cuando tecleaba terso y copioso para su blog -pre redes sociales-, La Lectora Provisoria llegó a tener un millón de visitantes. Y publicidad. Es, sin duda, uno de los responsables de haber extendido la opinión pública digital. Tomó partido siempre. Todo lo tocó de cerca. Sin embargo, a diez años del comienzo, Quintín está convaleciente: “Soy un adicto a Twitter en estado de recuperación”, confiesa sin rodeos. El tipo escribía más que Tolstoi. Reseñas. Festivales. Kirchnerismo. Mundiales.

En 2009 integró una lista de los 50 mejores blogs del país.

“En el fondo, nunca nos importó demasiado la recepción”, dice quien sigue editando el blog junto a su mujer, la cineasta amateur Flavia de la Fuente. “Los primeros años fueron excelentes, había una gran vibración, un buen intercambio con el exterior. Después los blogs decayeron con el crecimiento de las redes sociales y dejaron de ser hot”.

-¿Qué creés que pasó?

-Como la masa crítica de lectores de blog era escasa, pasaron de moda muy rápido. Creo que no es así en otros países, donde hay más público para los blogs y más vocación de hacerlos. Pero la sociología de todo esto se me escapa. Los blogs estaban en un lugar intermedio entre los medios oficiales, donde escribe la gente que tiene un nombre, un prestigio, y las redes, donde a nadie le piden credenciales. Nosotros tenemos una especie de vocación más periférica que marginal, no somos ni una cosa ni la otra (…) El blog me abandonó a mí. Je. Igual, sigue como puede. Me parece que la gente perdió la costumbre de leer blogs. Fue un género periodístico que tuvo su época y después cayó. En un momento conseguimos un aviso, pero Word Press no los admite, así que nos fuimos a un servidor no oficial. El aviso duró poco, nos hackearon varias veces y cuando volvimos a Word Press perdimos una parte del blog. La comercialización fue una de las peores experiencias que tuvimos.

Quintin

La página de La Lectora Provisoria (LLP) podría ser una pieza del museo de Internet. Hoy se la ve medio abandonada con textos que parecen entrar de contrabando. La home no tiene ni una cucarda que recuerde la década lograda y resiste devenida fotolog. “Las fotos son de Gabriela Ventureira, la mejor amiga de Flavia. Un día, hace poco, empezó a sacar fotos de la nada. Primero con el teléfono y ahora con una camarita. Nunca lo había hecho. Y resultó un talento. Su proyecto de “una foto por día” es riguroso y tiene la desmesura típica de LLP. El blog es desmesurado. Uno de los proyectos desmesurados, tal vez el que más me gustó, fue “Primeras páginas”. Le sacábamos una foto a la primera página de un libro y le preguntábamos a los lectores si lo reconocían. Después subíamos la respuesta y un comentario del libro. Otras maratones: comenté todos los partidos de los mundiales de fútbol, Copas América y de Europa. También coberturas de festivales de cine. Lo de los Mundiales siempre me excitó. Los veo en directo desde 1970. ¡Todos los partidos! Escribir de cada uno me resulta irresistible y me deja destruido”.

El origen: Quintín escribía en Los Trabajos Prácticos, otro blog querido y fundacional. Allí hizo una larguísima crítica de La joven guardia (“que no fue defenestración”). Se trataba de una antología que daba a conocer escritores nuevos. En un momento se incorporó Tomás Abraham.

“Con Tomás nos conocíamos de la época de El Amante -revistá que fundó Quintín-. Con Flavia y Tomás decidimos tener nuestro propio blog y no depender de nadie para escribir lo que queríamos e invitar a otros a hacerlo. Creo que teníamos la idea de una revista sin el engorro y los costos de la imprenta. Uno de los invitados fue la causa de la ruptura: Dante Palma, que después se transformó en soldado mediático K. Yo lo quería echar a patadas desde el principio porque jugaba en una liga que no era la del ensayo desinteresado. Desde entonces no nos hablamos con Abraham”.

-En una época reseñabas todas las antologías literarias que aparecían…

-Sí, pero mi peso en la crítica literaria es muy dudoso. En alguna época me invitaron a presentar algunos libros, pero después eso se cortó. De hecho no recuerdo que me hayan invitado a ningún panel ni cosa parecida en muchos años. Mi lugar es muy marginal, aunque ya llevo muchos años escribiendo sobre literatura. Como crítico de cine tuve un lugar más destacado, probablemente porque la competencia era menor y El Amante fue una revista significativa.

La Lectora Provisoria arrancó cuando la grieta estaba empezando a formarse. Entre otras actividades discutían con gente que pensaba distinto a propósito del kirchnerismo, partiendo del mismo lugar: un vago progresismo, describe Quintín. “Después la brecha fue definitiva y la ferocidad, absoluta. Hoy no hay diálogo posible. Todos nos radicalizamos, aun los que no lo admiten. En teoría, no hay nada mejor que un blog: extensión variable, publicación instantánea, intercambio con los lectores. Fotos, videos, links, lo que uno quiera. Pero no da dinero, no hay manera de hacerlo rentable, al menos nosotros nunca supimos cómo. Y lo que no da dinero pierde prestigio y visibilidad”.

¿Un hit? “Carta a los fachoprogresistas, una nota que escribí en ocasión del conflicto del campo y que podría firmar hoy, salvo porque entonces era más optimista respecto de la posibilidad de diálogo. Tuvo 368 comentarios”.

Facebook nunca le interesó, pero entró en Twitter para difundir lo que publicaba en La Lectora Provisoria y se hizo adicto. “Si el blog es la inmediatez, Twitter es la híper-inmediatez. No está mal lo de los 140 caracteres, pero da lo mismo escribir bien que mal, decir una genialidad o una estupidez. Y el anonimato permite una violencia desaforada”.

Actualmente LLP tiene entre 500 y mil visitas diarias. El año de mayor visibilidad, 2010: más de un millón en total.

“Twitter sólo me trajo sinsabores. Es más, desde que tuiteo, un montón de gente dejó de leer el blog y rechaza todo lo que escribo.”

-¿Y por que no dejas Twitter?

-Estoy tratando.

Fuente: clarin.com