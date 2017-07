La Policía y la Inteligencia

Richard Arispe

Queda claro que al Gobierno como a la Policía no les gusta los opinólogos, ni gente preparada que les muestre sus errores, les encanta las “ovejas” a los que se les pueda quitar todo incluso la vida, ¿a quién le interesa que la seguridad y la justicia estén así?

A todos los que critican mi opinión y puntos de vista quiero recordarles que yo no tengo la culpa que los policías sean vistos como ladrones con uniforme, no tengo la culpa que el pueblo evite la participación de la Policía para solucionar sus problemas, porque saben que se exponen a la extorsión y al maltrato, tampoco tengo la culpa que les guste bailar al ritmo del gobierno de turno y que no les importe danzar con uniforme y con ponchos en algunos casos. Hablan de respetar el uniforme y al parecer desconocen que es el decoro.

¿Conocerá la Policía lo qué son los derechos humanos y el debido proceso? No se olviden que quien murió en el atraco de Eurochronos podría ser la madre o su hija de un policía.

Para los que me critican porque supuestamente no sé lo que digo o escribo, quiero pedirles que averigüen si estuve en el Ranger, Regimiento Manchego 12 de Infantería en 1986, si fui dragoneante, comandante de escuadra fusilero granadero y si recibí preparación especializada como franco tirador, si representé a mi Regimiento en distintos eventos de tiro y si recibí preparación del ejército norteamericano, además de ser Policía Militar. En otras palabras no tengo la libreta de ministro.

A los que dudaron de mi condición de periodista, averigüen si soy o no formado en la UAGRM como Licenciado en Ciencias de la Comunicación social en la especialidad de comunicación para el desarrollo. Y si trabajo por más de 20 años en uno de los medios de comunicación más respetados del país, tanto así que Evo nos incluyó en el denominado Clan de la Mentira.

Al policía que me ofreció su uniforme para que sepa cómo se siente estar bajo las balas de la delincuencia, quiero decirle que yo no tengo porque estar en esa situación, porque yo no elegí ser policía, a no ser que a usted lo hubiesen obligado a estudiar esa carrera, entonces no se queje y cumpla con su deber que para eso lo han formado y para eso se le paga. A no ser que porque usted lleva un arma en el cinto crea tener la verdad.

No me pida a mi solucionar su ineficiencia y exija a quien corresponde mejorar su condición de trabajo y no se la agarre con quienes pensamos y queremos un mejor futuro para el país. A mí me formaron para hacer análisis de la situación política, económica y social del país y estoy cumpliendo con mi labor como profesional y como ciudadano, por tanto le pido no intente vulnerar mi derecho al trabajo y mi opinión democrática, GRACIAS

Fuente. Facebook Richard Arispe