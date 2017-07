Lady Gaga es la única que podía parar el acoso online hacia Ed Sheeran

El cantante británico, que acaba de anunciar que abandona Twitter harto de recibir insultos, ha encontrado en Gaga una insospechada aliada para acabar para siempre con el bullying.

No importa lo famoso que seas o lo mucho que te quiera tu público. En redes sociales las celebrities son igual de vulnerables que el resto de mortales. Puede que incluso más si tenemos en cuenta que para algunos artistas eso de crear una obra de arte es bastante parecido a quedarse desnudos frente a millones de desconocidos. Y da igual que miles de personas abarroten tus conciertos cada noche o que tus discos se agoten en las tiendas nada más salir. Cuando te sientes inseguro por algo, el insulto de un troll en Twitter siempre valdrá mil veces más que todos los mensajes de amor recibidos juntos. Bien lo sabe Ed Sheeran, la última víctima de este fenómeno.

Según ha confesado el cantante en una entrevista al tabloide inglés The Sun, Sheeran ha decidido abandonar para siempre su cuenta de Twitter harto de recibir insultos y más insultos. Sobre todo tras su paso por el reciente festival de Glastonboury, donde le acusaron de usar música pregrabada. “No podía seguir leyendo lo que allí se decía de mí”, explica el artista británico cuando le piden que explique su decisión. “Solo recibía avisos de gente insultándome y al final me resultó imposible trabajar porque ocupaba todo mi tiempo en entender por qué hay tantas personas en el mundo a las que no les gusto”.

Hasta aquí la decisión de Sheeran parece completamente lógica. Si el ser humano ha evolucionado es gracias a que aprendió rápido esta lección: cuando algo te hace año, lo mejor es poner tierra por medio.

Pero no todo el mundo opina lo mismo cuando se trata de afrontar este tipo de problemas provocados por abusones en la red. Hablamos de gente como Lady Gaga que, después de haber sido varias veces víctima del acoso online, defiende que huir no solo no es una opción, sino que debería ser al acosador, y no a la víctima, al que tendría que señalar todo el mundo para que abandone para siempre ese comportamiento.

Por eso nada más enterarse de la decisión de Sheeran , Gaga ha emitido un comunicado en Instagram acompañado de una foto junto al británico que, por supuesto, ya acumula cientos de miles de likes. “Es un artista de un talento tan increíble… Adoro a Ed”, escribe. “Es una persona que se merece el mismo amor y respeto que el resto de seres humanos. Desearía que toda la gente de internet se comportara de manera más positiva y amable y estuviera dispuesta a construir una comunidad online bondadosa capaz de empoderar en lugar de llenarlo todo de odio y resentimiento. No hay razón alguna para derribar a un artista simplemente porque esté en lo más alto. Trabajad más duro para ser más amables. Ese debería ser vuestro primer deber con la humanidad”.

What an incredible talented artist I LOVE ED @teddysphotos deserves all our love and respect like all humans do. I wish all people on the internet would be positive and loving and apart of creating an online community that is kind and empowering, not hateful and mean. No reason to tear down an artist simply because they are on top. Work harder to be kinder everybody. That should be your first duty to humanity. Una publicación compartida de xoxo, Gaga (@ladygaga) el 4 de Jul de 2017 a la(s) 12:15 PDT

Aunque han sido muchas veces las que un famoso se ha sumado a una causa para sacar rédito de una polémica que le pilla de manera tangencial, este no parece que sea el motivo por el que Gaga ha hablado. Más bien se trata de culpabilidad después de leer que Sheeran achaca a los Little Monsters -y nunca mejor dicho eso de “pequeños monstruos”- la mayoría de los insultos recibidos.

Que sí, que sabemos que Sheeran es ahora mismo mucho más poderoso en la industria que ella y, por lo tanto, el elemento dominante de la ecuación. Pero cuando se trata de luchar contra el bullying no hay nada más eficiente que contar con una eminencia en la materia como Gaga. Al fin y al cabo, sabiendo la devoción que provoca, aquellos fans que sigan teniendo manía a Ed Sheeran dejarán de molestarle para siempre aunque solo sea por hacer caso ciego a lo que les pide su diosa. Es lo que tiene el dogma.

Fuente: revistavanityfair.es