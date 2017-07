Las 8 audiciones más lacrimógenas en shows de talentos

Es hora de buscar un pañuelo.

8. Jordan Smith en The Voice: Al igual que los jueces, no vimos a Jordan al principio, y sólo oímos su tono alto, tal vez femenino, mientras la cámara se mantenía alejada de él. Pero la gran revelación, de su imagen sorprendentemente mansa con una voz dominante, fue el comienzo para el ganador final de la temporada pasada de The Voice.

7. Amy Connelly en The X Factor: Cheryl era famosa por sollozar en el show, pero con Amy todos lloramos.

La aspirante dedicó Faith Hill a su papá, quien la crió después de la muerte de su madre cuando tenía siete años.

6. Christian Burrows en The X Factor: Christian interpretó una sentida canción que le escribió a su fallecido hermano. Todos los que estaban presente se emocionaron mucho. Nicole Scherzinger y Sharon Osbourne no pudieron contener las lágrimas.

5. Ana K. en La Voz Kids Colombia: El legendario bolero Contigo en la distancia llegó a La Voz Kids con la dulce voz de Ana para cautivar a Fanny Lu, Cepeda e hizo llorar emocionalmente a Maluma.

La joven invidente tuvo la oportunidad de poder escoger entre todos los jueces y de irradiar con su humor a la audiencia.

4. Susan Boyle en Britain’s Got Talent: Todos conocemos a Susan Boyle, y fue precisamente su conmovedora historia y particular audición la que comenzó a conquistar al público.

¿Quién no ha llorado con esta interpretación de Dreamed a Dream?

3. Jillian Jensen en The X Factor: Además de regalarnos un épico meme de Britney Spears totalmente emocionada, la audición de Jillian es recordada como una de las que más lágrimas a arrancado. Demi Lovato decidió acercarse al escenario para darle un fuerte abrazo al finalizar.

2. Jake Quickenden en The X Factor: La audición de Jake no tuvo el mejor comienzo en 2014, cuando los jueces acordaron que su versión de All of Me de John Legend era bastante aburrida.

Mel B lo le dijo que tenía que significarle algo, el joven se abrió sobre la muerte de su hermano. Seguidamente, su interpretación de Say Something hizo que el recinto se inundara.

1. Grace VanderWaal en America’s Got Talent: Cuando en el 2016 la adorable niña de 11 años pisó el escenario de America’s Got Talent, Simon Cowell le preguntó: “¿Crees que puedes ganar?”, ella contestó: “Creo que los milagros pueden suceder, así que es posible”.

A continuación, interpretó acompañada por su ukele I don’t know my name, un tema de su autoría.

Grace ganó la competencia y hoy tiene una promisoria carrera musical.

Fuente: eonline.com