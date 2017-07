Las controvertidas opiniones políticas de Lindsay Lohan

De pedir en 2008 el voto para Obama a defender en 2017 a Trump. Esta es la deriva política de la actriz.

Lindsay Lohan volvía a ser noticia una vez más en los últimos días por algo que no tiene nada que ver con su carrera como actriz o cantante. La polémica ha saltado porque el pasado 4 de julio ha defendido en Twitter a Donald Trump y ha pedido que dejen de hacerle bullying al presidente de los Estados Unidos: “Este es nuestro presidente. Dejad de hacerle bullying y empezad a creer en él. Gracias personalmente por el apoyo a los Estados Unidos”.

THIS IS our president. Stop #bullying him & start trusting him. Thank you personally for supporting #THEUSA — Lindsay Lohan (@lindsaylohan) 4 de julio de 2017

La artista iba más allá en otro tuit, mencionando a Donald Trump y a su familia (Melania, Ivanka y Donald Trump Jr.) para decir que son “buenas personas” y “como americana, ¿por qué hablar mal de cualquiera?”.

Sin duda se trata de una opinión no muy popular, al menos en su gremio y en Twitter, que ha generado cientos de reacciones muy negativas con gente insultando a la actriz de ‘Chicas malas’, aunque también hay quien la aplaude por su valentía y por su patriotismo.

Pero Lindsay Lohan no siempre se mojaba así en cuanto a temas políticos. Muy temprano en su carrera allá por los 00 afirmaba: “No me gusta hablar de política. Si dices que eres demócrata decepcionarás a los republicanos, y son la mitad de tus fans”. Pero poco tiempo aguantó sin meterse en camisas de once varas.

En 2008 Lindsay dedicaba una larga publicación en su MySpace a criticar a la candidata republicana Sarah Palin, pidiendo el voto para su oponente, Barack Obama. Definió a Palin como “una homófoba estrecha de miras obsesionada con los medios” y le preguntaba “¿es un pecado ser gay? ¿Debería ser un pecado ser hetero? ¿O usar métodos anticonceptivos? ¿O tener sexo antes del matrimonio? ¿O incluso tener un hijo fuera del matrimonio?”. Por entonces Lindsay Lohan tenía una relación sentimental con una mujer, la DJ Samantha Ronson.

Parece que quedaba claro que estaba a favor de Obama, ya que tiempo después había descrito su victoria en las elecciones como “maravillosa”. Tanto es así que en 2012 Lindsay Lohan fue una de las invitadas a la tradicional y prestigiosa cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. No sabemos qué paso en esa cena o qué paso después por la cabeza de Lindsay, pero meses después empezó a cambiar de parecer en cuanto a política.

En septiembre de 2012 Obama tuiteaba que había bajado los impuestos para aquellos que lo necesitaban: familias de clase media y pequeñas empresas. Lindsay Lohan ejercía de consejera económica del gobierno al responderle pidiendo que bajara los impuestos a los millonarios de la lista Forbes.

Al mes siguiente la celebrity cambiaba de bando para apoyar al rival de Obama por aquel entonces, Mitt Romney: “Creo que el desempleo es muy importante ahora, por lo que creo que mi voto es para Mitt Romney”. Un par de semanas después daba otro giro y apoyaba a Obama de nuevo retuiteando un mensaje que decía “comparte si estás orgulloso de Obama como nuestro presidente”.

Puede que al no estar convencida por ningún candidato, en octubre de 2015 Lindsay Lohan anunció en Instagram su intención de presentarse como candidata a presidenta de los Estados Unidos en el año 2020. Decía estar inspirada por Kanye West (que también había hablado varias veces de sus pretensiones políticas), la reina de Inglaterra y Barack Obama, al que daba las gracias.

Ya a principios de 2016 Lindsay mostró su apoyo a la candidatura de Hillary Clinton… ¿o no? Nunca nos quedó claro. Su críptico mensaje en Instagram le dedicaba frases como “no pude entenderte más”, “solo puedes juzgar un libro por su portada” o “todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión y puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Sé paciente. Es una virtud”.

En septiembre de 2016 Lindsay aparecía en un popular programa de la televisión rusa para desmentir que había exigido conocer a Vladimir Putin para sacarse un selfie con él, pero aprovechaba para mostrar su respeto y gran admiración por el presidente ruso. Aseguró que quería conocerle para hablar de actividades benéficas y de luchar contra el tráfico de personas. Semanas después la actriz era noticia por visitar a familias de refugiados de Siria en Estambul y llevarles regalos.

Cuando poco después Donald Trump salió victorioso de las elecciones estadounidenses, Lindsay publicaba en Twitter un mensaje: “Retuit si quieres un recuento de votos”. Antes ella había hecho su propia encuesta en esta red social. El sondeo político de Lindsay Lohan daba como vencedora a Hillary.

En enero de 2017 Lindsay Lohan hacía borrón y cuenta nueva: borró todas sus publicaciones anteriores de Twitter e Instagram para empezar de cero con una bio que decía “Alaikum salam”, confirmando su creciente interés en el Islam y que había estado estudiando el Corán. Reinauguraba su cuenta de Instagram con esta foto en la que la veíamos junto al presidente turco Erdogan, su esposa y una bloguera siria de 7 años, Bana al-Abed. Se había reunido con ellos en casa del presidente para hablar de cómo ayudar a los refugiados.

What a dream it is for Mr. President Erdogan and The First Lady to invite me to their home. Their efforts in helping Syrian Refugees is truly inspiring 🙌🏻❤🌍 #peace starts now @a_boynukalin @hilalkaplanogut @rterdogan please for peace @therealdonaldtrump Alaikum Salam✋🏼 ✋🏽✋🏾✋🏻✋ #cleanslate2017 #theworldisbiggerthan5 Una publicación compartida de Lindsay Lohan (@lindsaylohan) el 27 de Ene de 2017 a la(s) 1:53 PST

Lindsay Lohan ya había apoyado en más ocasiones al presidente Trump. En una entrevista con el Daily Mail el pasado mes de febrero volvía a hablar del problema de los refugiados y pedía al público “unámonos detrás de Donald Trump. Él es el presidente, tenemos que apoyarle. Si no puedes vencerle, únete a él”. Viendo su historial político no es de extrañar que Lohan apoye ahora a Trump o a Putin. ¿Será todo parte de su estrategia para convertirse en presidenta en el año 2020?

Fuente: revistavanityfair.es