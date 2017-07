Las dos horas y 16 minutos del encuentro de Putin con Trump

Por primera vez, el líder ruso y su homólogo de EE.UU. se vieron las caras, en una cita en la que abordaron la “trama rusa”. “Fue un honor”, dijo Trump tras la reunión.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió este viernes su anhelado “sueño” de reunirse con su contraparte rusa, Vladimir Putin. El mediático encuentro, que se extendió por dos horas y dieciséis minutos, eclipsó la cumbre del G20 que concluirá este sábado en la ciudad alemana de Hamburgo. Y también reveló que para Trump la relación con su par ruso se ha convertido en prioritaria, en detrimento de los vínculos con los aliados estratégicos de Estados Unidos. De hecho, el mandatario estadounidense no escondió este viernes su escasa cercanía con la canciller alemana Angela Merkel y también con el flamante líder francés Emmanuel Macron.

Trump y Putin se vieron por primera vez las caras y se saludaron en una suerte de antesala de la cumbre, donde los demás líderes compartían animadamente. Luego llegó el turno del encuentro oficial, al que sólo asistieron cuatro personas: el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson y el canciller ruso, Sergei Lavrov, más los dos traductores. Según The New York Times, que citó a funcionarios de gobierno, el equipo de Putin quería que más personas participaran, pero fue el personal de Trump el que se negó a tal requerimiento.

Quizás todavía estaba en la memoria de los asesores del mandatario estadounidense lo ocurrido el 10 de mayo, cuando un fotógrafo del gobierno ruso estuvo presente en el encuentro que Lavrov tuvo con Trump en el Salón Oval, provocando cuestionamientos sobre la seguridad, debido que fue el único autorizado para documentar el evento.

“Esperamos que salgan cosas muy positivas para Rusia, para Estados Unidos, y para todos los involucrados”, expresó Trump al comenzar la reunión para más tarde agregar que fue “un honor” reunirse con Putin. El Presidente ruso fue igualmente elogioso con su par estadodunidense y al iniciar la reunión le dijo a Trump estar “encantado de conocerlo personalmente” y agregó que en el pasado habían hablado por teléfono, pero una conversación telefónica nunca es suficiente.

En un cambio de la postura que había mantenido hasta ahora, Trump decidió plantearle a Putin las inquietudes de Washington sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016. Así lo dio a conocer Tillerson tras el encuentro y añadió que el Presidente de EE.UU. había presionado al líder ruso en más de una oportunidad y que éste negó haberse entrometido.

Según la agencia The Associated Press, la decisión de Trump de encarar directamente a Putin sobre la intromisión electoral respondió a los reclamos de legisladores de ambos partidos, de que el Presidente no evadiera el asunto durante su anticipado encuentro con Putin. Luego de meses de negar tal intromisión, Trump se refirió el jueves en Varsovia directamente a la interferencia rusa en la contienda electoral al señalar que cree que fue Rusia, aunque “pudieron haber sido otros países”.

Tillerson señaló que ambos líderes coincidieron en que el asunto ha impedido mejorar las relaciones entre las dos potencias y que ambos mandatarios acordaron continuar la discusión, con vistas a un compromiso ruso de no interferir en asuntos estadounidenses en el futuro.

Sin embargo, los rusos dieron a conocer su propia versión y en aparente contradicción con las declaraciones de Tillerson, el canciller Lavrov dijo que Trump aceptó las seguridades que le dio Putin, de que Moscú no tuvo intromisión alguna en las elecciones.

“Trump dijo que había escuchado declaraciones claras del Presidente Putin de que esto (la intervención de Moscú en las elecciones) no era cierto y que él acepta estas declaraciones”, añadió.

Según CNN, la reunión se extendió por 96 minutos más de lo que estaba planificado. Esto preocupó al círculo cercano de Trump, al punto que la primera dama, Melania, se asomó durante el encuentro para anunciar que el mandatario estadounidense tenía que terminar pronto para poder cumplir con sus otros compromisos programados. Pero, según el Times, ambos líderes la ignoraron. “Ellos enviaron a la primera dama una vez para ver si podíamos salir de ahí”, dijo Tillerson. “Nos quedamos por otra hora, así que creo que falló”, añadió.

Para The Washington Post, el contraste entre ambos bandos era evidente, ya que el lado ruso tiene décadas de experiencia diplomática, mientras que Trump y Tillerson son nuevos en la arena política. Aunque el Post reconoció que esta vez el equipo del mandatario estadounidense había aprendido el juego de su contraparte.

Situación en Siria

Tal como se esperaba, hubo más temas sobre la mesa, como en la guerra en Siria. En este asunto, tanto Moscú como Washington se oponen al Estado Islámico, pero difieren sobre su apoyo al Presidente sirio Basher Assad. Recientemente, resurgieron problemas por la falta de coordinación, luego que a mediados del mes pasado Estados Unidos derribara un avión de las fuerzas del régimen, lo que gatilló la advertencia de las fuerzas rusas que atacarían cualquier avión que vuele al oeste del río Eufrates.

Sin embargo, aparentemente pudieron resolver algunas de sus diferencias y ambos líderes acordaron colaborar en un alto el fuego en el suroeste de Siria. The Washington Post señaló que esto marcaría la primera operación conjunta entre Washington y Moscú desde que comenzaron a respaldar lados opuestos en la guerra hace seis meses. De acuerdo a la agencia AP, el alto el fuego en Siria entrará en vigor el domingo.

Lavrov agregó que los dos líderes se comprometieron además a asegurar que “todas las partes” implicadas en el conflicto respeten la tregua, que sucede a una larga serie de intentos fallidos de alto el fuego en esta guerra civil que desangra Siria desde 2011.

Las “zonas de distensión” cubren “Daraa, Al Quneitra y As-Suwayda”, explicó Lavrov, que destacó que el acuerdo trata de respetar la “soberanía” de Siria y de hacer avanzar el proceso hacia un “acuerdo político”.

Tillerson matizó a este respecto que la posición de su país sigue siendo que Assad no puede seguir en el poder si se quiere poner fin a la guerra civil y que no puede haber un papel para su familia en el gobierno a “largo plazo”. Además, ambos Presidentes acordaron abrir un “canal bilateral” para abordar el conflicto en Ucrania y tratar de relanzar el proceso de paz iniciado con el Acuerdo de Minsk, porque “no está avanzando como querríamos”, dijo Lavrov.

Hasta anoche no existía consenso sobre cuál de estos dos “machos alfa”, como los describió la prensa, había ganado la “batalla”. Sin embargo, previo al encuentro The New York Times señaló que era Putin quien tenía todas las opciones para salir triunfador.

La Tercera / Cristina Cifuentes