Las primicias en la prensa y en las redes sociales

Hernán Cabrera Maráz

Ex Defensor del Pueblo

Fueron otros elementos importantes que generó el atraco sangriento a la joyería Eurochonos el pasado jueves 13 de julio. Y los protagonistas para ello fueron las informaciones que generaron los medios de comunicación y las redes sociales. Instrumentos poderosos de interacción que hoy están al alcance de todo ciudadano. Surgen muchas dudas del mismo incidente policial, pero no vamos a cometer la imprudencia de opinar sobre estos delicados temas, pero sí, tenemos autoridad y capacidad para observar el desempeño de los informativos de los canales de televisión, los periódicos que dedicaron transmisiones en vivo y directo y muchas páginas en la cobertura. Nadie duda que era el tema del día y lo seguirá siendo. El ejercicio periodístico en la cobertura de este hecho se vio envuelto en una preocupante falta de profesionalismo, que se expresó en la primicia que algunos canales de Tv se apresuraban a emitir, improvisando despachos y teniendo como protagonista al reportero que pretendía hacer gala de sus habilidades y de los riesgos en medio de la balacera. “La mejor noticia no es que la se dá primero, sino la que se procesa e informa mejor”, dijo Gabriel García Márquez, como un requisito fundamental de un buen periodismo. Confusiones en los datos, fue otro aditamento. Mientras en la página web de El Deber se informaba de seis muertos hasta las 19:00 horas del jueves 13, los canales de Tv en sus informativos aseguraban que eran cinco personas fallecidas por la acción violenta. Versiones confusas que faltó comprobar con datos reales y certeros. Sensacionalismo al extremo, visto en la musicalización, en las imágenes de celulares, que difundieron los medios televisivos, antes que hacer un compacto con los datos más importantes del hecho policial: qué ocurrió, cómo ocurrió, dónde ocurrió, cuántos muertos, cuántos heridos. El ABC del periodismo, no estuvo claramente definido en la cobertura y difusión de las informaciones de este grave y dramático suceso.

El periodismo cruceño ha puesto en riesgo uno de los valores supremos: la credibilidad. Esa que cuando un periodista o medio dice o informa algo, la gente confía y cree en ello. Pero se han sembrado dudas. Comparto con Gabriela Ichaso sus preocupaciones: “Murió la credibilidad de varios líderes de opinión de las redes sociales, los presentadores y los reporteros de los medios masivos, que ante la magnitud y nivel de violencia destacada en esa esquina fatídica, azuzaron sin ponerse en alto, sin poner en alto, para abrirle paso a la serenidad antes que a la confusión deliberada o arengar con críticas fuera de lugar y de tiempo en medio de la tragedia y el luto”.

La vulnerabilidad a la que están expuestos los reporteros, situación que no es nueva. Ellos y ellas arriesgan sus vidas, es más importante ponerse en peligro para la toma más espectacular, porque así le exigen sus jefes, antes que su seguridad y su vida. De ahí que hemos visto a reporteros y camarógrafos sin las mínimas condiciones de uso de chalecos, cascos u otros factores para proteger su integridad.

En las redes sociales que no tienen dueños, ni controles han desplegado una furiosa campaña informativa que cundió con el miedo, la confusión y la especulación. Las redes sociales es el espacio de expresión y de libertad de las personas, ellas pueden hacer lo que quieran: informar, subir imágenes, mentir, opinar, gritar, insultar, criticar, etc. Y en este caso concreto una vez más se puso de manifiesto esa enorme capacidad y potencialidad de llegada y de difusión de toda clase de mensajes, al extremo, que el Facebook, twitter y otros se han saturado de la misma temática. Se pone de manifiesto el enorme poder e influencia que pueden ejercer el uso abusivo de las redes sociales, cuando se trate de provocar caos o movilizaciones.

Es ahora un nuevo actor, ya inevitable, imprescindible y de referencia obligada en la opinión, en la tendencia de cómo marcha un hecho o una información. El ser humano es un ser de comunicación, que viene a fortalecerse y ampliarse y expandirse con el uso de las redes sociales, y con ello los medios de comunicación. Todo lo que hagamos hoy es transmitido y conocido en segundos. De ahí, que también esta sociedad se conmovió y nos dolió el ver agonizar a una persona, casi en vivo y en directo, como también ser parte de los tiroteos, precisamente gracias a esas poderosas redes sociales, que ahora son manejadas desde un celular. Ante este hecho sangriento, es necesario sacar varias lecciones importantes. Porque nos hemos aplazado todos y a todos nos toca una cuota de responsabilidad.

