Los mejores editores de vídeos gratuitos para Windows

Todos, en alguna oportunidad, hemos necesitado urgentemente de un programa de edición de vídeo gratuito que nos salve de un apuro en la universidad o en el trabajo. Otras veces, se suelen utilizar cuando el aburrimiento entra en nuestras vidas y no tenemos nada que hacer, en donde allí simplemente decidimos crear un collage de imágenes con una pista musical de fondo y listo, creado un vídeo gratuito.

Si por cualquier motivo estás buscando un programa de edición de vídeo gratuito para tu ordenador Windows, aquí presentamos 4 de las mejores opciones. Aquí verás alternativas sencillas y también avanzadas, así podrás bajarte la más se adapte a lo que estás necesitando.

Durante mis semestres de carrera universitaria, he necesitado un programa para editar las grabaciones de alguna publicidad o vídeo para alguna materia, y gracias a Movie Maker he podido crear buenas y sencillas ediciones. Su panel de herramientas cuenta con una amplia variedad de diapositivas, efectos, editor de texto y de sonido. En su parte izquierda tenemos la pantalla principal de reproducción, y en la parte derecha tenemos la pestaña para ir ubicando las tomas. Al terminar la edición, podemos guardar los archivos en diferentes formatos, o en todo caso, compartir los mismos en las redes sociales. Por desgracia Movie maker ya no está disponible en las últimas versiones de Windows, pero aún puede disfrutarse en algunos sistemas.

Ahora, cuando necesito presentaciones más profesionales, Filmora es la opción que más me ha gustado para la edición de vídeos sin tener que pagar por ello, y por esa sencilla razón es que lo recomiendo como uno de los mejores programas para Windows. Al ingresar en su apartado principal te encontrarás con pistas musicales incluidas, más de 130 tipos de texto, unas 75 transiciones, más de 150 filtros y capas y más de 250 elementos que se pueden adherir a los vídeos. Además, en ella podemos editar el audio, el texto y las tomas por separado, otro punto adicional.

Todas estas características se pueden utilizar de forma gratuita, aunque la versión de pago ofrece mayores cosas como quitar la marca de agua, entre otras opciones.

Se trata de un software libre que cuenta con varias opciones de edición realmente interesantes. Nos permite crear archivos en formatos MP4, DVD, MKV, AVI y ASF. Aquí también podremos incluir pistas de audio, cortar tomas, añadir filtros e imágenes. Su interfaz es un poco más limpia y clásica, ideal para aquellos que buscan algo con un diseño simple y sofisticado a la vez.

VideoPad también figura como otra de las mejores alternativas, pues ofrece muchísimos apartados de edición sin costo alguno. Gracias a él, podremos aplicarle más de 50 efectos y transiciones, editar en 3D, utilizar la conversión estereoscópica en 2D, editar el audio con efectos profesionales y otros cientos de características. Todos los vídeos se pueden exportar en diferentes formatos y compartirlos en aplicaciones como Facebook o YouTube.

Fuente: wwwhatsnew.com