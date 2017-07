Los Teletubbies tuvieron bebés y la gente no lo puede creer

¡¿Qué está pasando?!

La infancia de muchos de nosotros estuvo repleta de los clásicos animados de Disney, las divertidas caricaturas de Nickelodeon y de Cartoon Network y, aunque no lo queramos admitir, también estuvieron los extraños y adictivos Teletubbies.

Los Teletubbies fueron un fenómeno mundial a finales de los noventa y principios de los dos mil, y el programa británico deleitó a niños y adultos curiosos en todo el mundo. En aquel entonces era normal toparse en la TV o en las tiendas con Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa, y Po.

Pero ahora, como estamos en plena era de los remakes, los creadores de estos singulares personajes pensaron que sería buena idea renovarlos para las nuevas generaciones. ¿Cómo? ¡Con bebés Teletubbies!

Sí, leíste bien. Los Teletubbies tuvieron bebés y se llaman Tiddlytubbies.

remember the teletubbies? they have kids now. feel old yet? pic.twitter.com/GoxgYOWWRE

— rai [thesis] ? (@SVTtimjang) January 6, 2017