Los trastornos del sueño pueden provocar alzhéimer

Una investigación encuentra una correlación entre dormir mal y el riesgo de desarrollar alzhéimer.

El insomnio puede causar una gran variedad de problemas de salud, como la disfunción cognitiva y la diabetes. Ahora, un estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE. UU.) concluye que otra de sus posibles consecuencias es la enfermedad de Alzheimer.



“La evidencia previa ha demostrado que el sueño puede influir en el desarrollo o progresión de la enfermedad de Alzheimer de varias maneras; por ejemplo, la interrupción del sueño o la falta de sueño pueden conducir a la acumulación de placa amiloide, porque el sistema de depuración del cerebro entra en acción durante el sueño”, aclara Barbara B. Bendlin, líder del estudio que recoge la revista Neurology.

Los investigadores examinaron a 101 personas (de 63 años de media), con habilidades cognitivas normales pero en riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, ya fuese por contar con un familiar con la enfermedad o porque tenían el gen de la apolipoproteína E, que inclina la balanza.

Los resultados se mantuvieron igual incluso después de ajustar posibles factores de confusión, como el uso de medicamentos para dormir, el nivel educativo, la depresión y el índice de masa corporal (IMC).

Sin embargo, los autores señalan que no todos los trastornos del sueño se asocian a signos de alzhéimer. Por ejemplo, no hubo relación entre los marcadores biológicos del líquido cefalorraquídeo y la apnea obstructiva del sueño.

“Todavía no está claro si el sueño afecta al desarrollo de la enfermedad o si la enfermedad afecta a la calidad del sueño, por lo que es necesaria más investigación para definir aún más la relación entre el sueño y estos biomarcadores”, explica Bendlin.

“Es posible que la intervención temprana en personas con riesgo de la enfermedad de Alzheimer pueda prevenir o retrasar el inicio de la enfermedad”, sentencia.

Referencia: Sleep Problems May Be Early Sign of Alzheimer’s. Neurology, American Academy of Neurology. aan.com/PressRoom/Home/PressRelease/1563