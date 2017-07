Luciana Salazar anunció que será madre

El tratamiento que hizo en Miami dio resultados. Ella congeló sus óvulos hace casi un año y la noticia la dio una vez que confirmó que el bebé no corría riesgos.

Luciana Salazar y la mejor noticia: va a ser madre en diciembre.

La vida le ríe y canta a Luciana Salazar. Después de anunciar su separación de Marín Redrado hace unas semanas mediante un comunicado en el que aclararon que tenían objetivos diferentes para el futuro, ahora quedó claro el motivo que inspiraba a la modelo a seguir su camino: su deseo prioritario de ser madre.

A través de su cuenta de Instagram Luciana anunció la feliz noticia.

Y como Luciana comparte en las redes sociales casi todo lo que le pasa, esta vez no fue la excepción. Publicó un video con la ecografía del bebé y un texto muy emotivo: “Hoy se cumplen casi 18 semanas de aquel día, que Dios me daba la posibilidad de cumplir el sueño de mi vida. Estoy tan feliz, agradecida y emocionada!! Que no tengo palabras para expresar lo que siente mi corazón en este momento. Hoy lo puedo compartir con todos esta historia de deseo, lucha y amor. Todo por vos mi bebé“.

Con un tuit muy optimista Luciana anunció el comienzo de una nueva etapa.

En Twitter agregó una frase en inglés que traducida, dice: “A partir de este momento la vida ha comenzado”, dejando claro que ésto era lo que quería para ella.

Cabe recordar que hace un año, ella contaba en una entrevista con la revista Caras que había decidido congelar sus óvulos para ser madre en cualquier momento. Después viajó a Miami para hacer los trámites correspondientes de alquilar un vientre y elegir el donante de esperma a través de características y fotos.

Por lo que se sabe, el bebé nacerá en diciembre en los Estados Unidos y según trascendió, Marcelo Polino -quien también está haciendo el tratamiento para ser padre- fue elegido como el padrino.

Fuente: clarin.com